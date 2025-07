Wout van Aert is al tijden een van de beste wielrenners ter wereld. Een bijkomend effect daarvan: zijn geliefde komt ook geregeld in de spotlights. Van Aert is al jarenlang samen met Sarah De Bie. De twee kwamen als kleine kinderen met elkaar in aanraking en zijn inmiddels gelukkig getrouwd. Al zorgde het beroep van Van Aert tijdens de Tour de France ook voor een trauma.

De eerste ontmoeting tussen Van Aert en De Bie vond niet plaats in een koffiezaak, een restaurant of in de bioscoop? Nee, dat gebeurde op de kleuterschool. De generatiegenoten groeiden namelijk op in de buurt van elkaar en gingen ook naar dezelfde kinderopvang én middelbare school.

TV-gids Tour de France | Grootste wielerkoers van het jaar op meerdere zenders live te zien De Tour de France wordt van 5 tot en met 27 juli in Nederland op meerdere zenders tegelijkertijd uitgezonden. De wielerfan heeft dus keuze te over en kan elke dag schakelen tussen de diverse kanalen. Hieronder lees je op welke zenders je moet zijn voor de Ronde van Frankrijk, de grootste koers van het jaar.

'Contact was er nooit'

'Pas' toen ze zeventien waren, kregen De Bie en Van Aert een relatie. Daarvoor trokken ze eigenlijk nauwelijks met elkaar op, zo vertelde De Bie in 2017 tegen Humo. "We hebben, denk ik, hooguit één keer iets tegen elkaar gezegd. Ik wist wel wie hij was, en met zijn vriendin ging ik uit. Maar contact tussen ons was er nooit."

De Bie, die zelf verdienstelijk kon basketballen, viel uiteindelijk toch als een blok voor de tiener die later een wereldster zou worden. "Ik ben verliefd geworden op die jongen, niet op de renner", weerspreekt ze het voorspelbare commentaar. In de beginjaren kreeg ze bijvoorbeeld veelvuldig te horen dat ze op de centen van de wielrenner zou vallen. En daar bleek ze gevoelig voor. "Bekrompen reacties bij een online krantenartikel kunnen me uit het lood slaan."

Dit is de vrouw van Remco Evenepoel: Oumi Rayane speelde hoofdrol in rel en is na breuk weer terug bij Tour de France-topper Remco Evenepoel (25) is al sinds zijn tienerjaren een fenomeen in het wielerpeloton. De Belg won al twee keer olympisch goud, werd meermaals wereldkampioen en won al een grote ronde. Dat alles deed hij met zijn vrouw Oumi Rayane aan zijn zijde. De jeugdliefde trouwde al op jonge leeftijd met Evenepoel, hoewel ze kort daarvoor nog uit elkaar gingen.

Ten tijde van dat interview waren De Bie en Van Aert verloofd. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze twee jonge kinderen: Georges en Jerome. Van Aert was in 2017 nog een beloftevolle veldrijder, maar werd in de jaren daarna een fenomeen in wegwedstrijden. De Bie werd daardoor ook in één klap populairder. Ze is altijd betrokken rondom wedstrijden en overwinningen. Maar ook op mindere momenten staat ze voor haar geliefde klaar.

Vreselijke val in 2019

Zo ook in 2019, op de dag van misschien wel de meest nare val van Van Aert in zijn gehele carrière. In een tijdrit in de Tour de France bleef de Belg haken in een van de dranghekken en leek zijn carrière zelfs bijna ten einde. De Bie was er uiteraard bij en vertelde in 2024 aan Sporza hoe traumatisch die dag was.

Dit is Wout van Aert: eeuwige rivaal Mathieu van der Poel kent geliefde al sinds kleuterschool en kampt met wielertrauma Hij is een van de beste wielrenners van de laatste jaren: de Belg Wout van Aert boezemt het peloton in het shirt van Visma | Lease a Bike in bijna elke koers angst in. Het leverde hem een hoop prachtige zeges op. Maar wat weten we allemaal van de man die al als tiener smoorverliefd werd op zijn huidige vrouw en bij de Nederlandse ploeg een bijzonder contract heeft.

Op een groot scherm zag ze de ernstige valpartij gebeuren. Vervolgens snelde ze naar het ziekenhuis, waar ze niet meteen naar haar man mocht. "Ik begrijp dat de artsen hun werk moeten doen, maar als je op de gang je man hoort roepen, is dat best frustrerend." De Franse artsen schoten volgens De Bie ernstig te kort, want pas in België werd ontdekt dat er iets vreselijk mis was.

Vrouw Giro-renner Wout van Aert doet boekje open over zware periode: 'Het is echt niet fijn' Wout van Aert was erg emotioneel na zijn ritzege in de Giro d'Italia zondag. De Belgische wielrenner van Visma - Lease a Bike viel meteen zijn vrouw Sarah de Bie en hun kinderen in de armen. De Bie verklaarde vervolgens de emotie van de wielrenner.

Flauwgevallen in ziekenhuis

Van Aert kon zijn been niet optillen, waardoor er iets mis leek met zijn zenuwen of zijn pees. Dat hadden ze in Frankrijk niet gezien. "Wout moest in het ziekenhuis blijven en zelf ben ik ook flauwgevallen", zo blikte De Bie terug. "Als het team in Herentals (België) niet zo alert was geweest, dan had Wout misschien niet meer kunnen fietsen."

De wielrenner kwam er onder meer door EMDR-therapie ook mentaal weer bovenop, maar De Bie mijdt Franse ziekenhuizen tegenwoordig als de pest. Toen ze hoogzwanger was in 2023 van Jerome bleef ze tijdens de Tour dan ook thuis.

Bezig met veel projecten

Zoals gezegd reist De Bie veelvuldig haar man achterna, maar daarbuiten heeft ze ook nog genoeg andere projecten. Zo zette ze samen met Van Aert een kledinglijn op en bracht ze meerdere kinderboeken op de markt. Ook is De Bie te horen in een door haar opgezette podcast in 2023. Samen met een actrice maakt ze TwentyFourSeven, dat gaat over het opvoeden van kinderen.

Wout van Aert in de Tour de France

De Bie zag Van Aert een door valpartijen nagenoeg volledig verpest 2024 meemaken. Dit kalenderjaar won hij een prachtige Giro-rit en dat hoopt hij opnieuw te bewerkstellingen in de Tour de France. Ongetwijfeld is zijn geliefde er ook dan bij om het feest mee te vieren.

Veelbesproken Tour de France-winnaars leggen ruzie bij: 'Ik dreigde de ronde te verlaten' De rivaliteit tussen Bradley Wiggins en Chris Froome was jarenlang voer voor geruchten en speculatie. Wat begon als een succesvolle samenwerking tussen de Britse toprenners binnen Team Sky, kreeg een onverwachte wending toen Froome tijdens een cruciale Tour-etappe zijn kopman voorbijstak. Die gebeurtenis zorgde voor flinke spanningen binnen het team en zette hun relatie zwaar onder druk.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.