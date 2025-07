De renners van de Tour de France krijgen deze editie niet de verwachte rustdag op maandag. Normaal is de tweede maandag van de Tour een rustdag, maar dat ligt dit jaar anders. Dit heeft alles te maken met een nationale feestdag.

Op Quatorze Juillet (14 juli) herdenken de Fransen twee belangrijke momenten in de geschiedenis en is het een nationale feestdag. Op die vrije dag, maandag dus, móet er gekoerst worden. De rustdag is daardoor verplaatst naar dinsdag.

'Saaie' sprintetappes

Organisator ASO lijkt zelfs het hele weekend rondom de Franse feestdag gepland te hebben. Dat levert behoorlijke kritiek op. Op het moment waarop de meeste mensen vrij zijn - in het weekend - plande de tourorganisatie juist twee 'saaie' sprintetappes in.

Maandag staat er een loodzwaar parcours op het programma met zeven pittige beklimmingen. Alles om, zo blijkt, de Fransen vooral van genoeg spektakel te voorzien. De rest van de wereld is logischerwijs niet vrij op maandag.

Vliegreis vermijden

Thierry Gouvenou, de Fransman die verantwoordelijk is voor het parcours, snapt dat de twee opeenvolgende vlakke etappes niet voor het grootste spektakel zorgen. "Maar we willen met het peloton naar het Centraal Massief en tussen de Bretagne en het Centraal Massief zijn er geen hellingen", vertelt hij aan RMC. "En een korte vliegreis om deze regio’s te vermijden, zien we ook niet zitten."

Daarnaast moet je de renners ook bepaalde rust gunnen, zo vertelt hij. "Het is niet de bedoeling om de renners 21 superzware ritten voor te schotelen. Je moet nu eenmaal momenten inbouwen waarop je de druk kunt verminderen, zodat de renners wat gas kunnen terugnemen. Deze twee etappes zijn zeer welkom, de vermoeidheid is nu toch wel aanwezig in het peloton."

Mathieu van der Poel

Zondag werd de vlakke etappe toch nog een onverwacht spektakel. Mathieu van der Poel snelde er direct na de start vandoor en reed samen met zijn ploegmaat Jonas Rickaert de hele koers op kop. De Nederlandse wielrenner werd op minder dan een kilometer van de finishlijn ingehaald door onder andere uiteindelijke winnaar Tim Merlier.

