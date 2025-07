Voor de meeste wielrenners is de Tour de France drie weken lang zwoegen. Maar voor anderen is de grootste ronde van de wielerkalender al na een paar dagen voorbij. Niet iedereen haalt Parijs. Dit zijn de uitvallers van de Tour de France 2025. De teller staat inmiddels op zeven.

De zevende renner die Parijs niet haalt, is Jack Haig van Bahrain Victorious. Tijdens de zevende etappe vrijdag ging de Australische klimmer, net als veel andere renners, hard onderuit op zes kilometer van de streep. Het was de luxeknecht van Tadej Pogacar, Joao Almeida, die als eerste ten val kwam. Daarna vielen meerdere renners over de Portugees en kwamen ze hard op het asfalt neer.

Inmiddels is duidelijk dat Haig uit koers is gestapt. Tegelijkertijd is de zorg rond Almeida groot. Hij heeft een breukje in zijn linkerrib. Wel gaat hij gewoon van start in de etappe van zaterdag. Dan wordt duidelijk hoe veel last hij daadwerkelijk van die breuk heeft.

Voor de uitvalbeurt van Haig kende de Tour de France dit jaar al flink wat tegenslagen. Mattia Cattaneo van Soudal Quick-Step moest de strijd staken nadat hij tijdens de zevende etappe moest lossen. Eerder liep hij in rit 4 een valpartij op die hem parten bleef spelen. Zijn vertrek is een groot verlies voor Remco Evenepoel, voor wie Cattaneo een belangrijke knecht was.

Ook andere ploegen kregen te maken met tegenslagen. Vlak voor de start van de vijfde etappe, een tijdrit rond Caen, moesten Jasper De Buyst (Lotto) en Emilien Jeannière (TotalEnergies) afhaken. De Buyst werd ziek uit koers gehaald, terwijl Jeannière moest stoppen vanwege een gebroken schouderblad. Deze uitval volgt op het vertrek van topfavorieten als topsprinter Jasper Philipsen - tot groot verdriet van Van der Poel - en tijdritspecialist Filippo Ganna, die eerder al de Tour de France moesten verlaten.

Twee renners vielen uit in etappe één. Tijdritspecialist Filippo Ganna ging op ruim 130 kilometer van de finishlijn hard tegen de grond in een wegversmalling. Hij moest gecheckt worden door het medisch personeel, maar besloot toch weer op de fiets te stappen. Hij kwam terug in het peloton, maar stapte even later alsnog uit de Tour. De 26-jarige Zwitser Stefan Bissegger was de tweede ongelukkige wielrenner. Hij moest vijftig kilometer voor de finishlijn opgeven, nadat hij eerder ook betrokken was bij een valpartij.

Uitvallers Tour de France

Etappe 1

Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers)

Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R La Mondiale)



Etappe 3

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)



Etappe 5

Jasper De Buyst (Lotto)

Emilien Jeannière (TotalEnergies)



Etappe 7

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

Jack Haig (Bahrain Victorious)

