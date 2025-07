Voor de meeste wielrenners is de Tour de France wekenlang zwoegen. Maar voor anderen is de grootste ronde van de wielerkalender al na een paar dagen voorbij. Niet iedereen haalt Parijs. Dit zijn de uitvallers van de Tour de France 2025.

Nadat de tweede etappe nog zonder incidenten was verlopen, ging het in de derde etappe helemaal mis voor een van de smaakmakers van de Ronde van Frankrijk. Jasper Philipsen, die de eerste etappe won en in het geel én groen reed, moest de koers verlaten na een pijnlijke val bij een tussensprint. Alpecin-Deceuninck gaat daardoor van de hemel naar de hel. De ploeg won met Philipsen en Mathieu van der Poel de eerste twee etappes en droeg zowel de gele als de groene trui. Met het uitvallen van topsprinter Philipsen is de Belgische wielerploeg onthoofd. Met Kaden Groves zit er nog een sprinter van naam in het peloton.

Tijdritspecialist

Twee renners vielen uit in etappe één. Tijdritspecialist Filippo Ganna ging op ruim 130 kilometer van de finishlijn hard tegen de grond in een wegversmalling. Hij moest gecheckt worden door het medisch personeel, maar besloot toch weer op de fiets te stappen. Hij kwam terug in het peloton, maar stapte even later alsnog uit de Tour.

De 26-jarige Zwitser Stefan Bissegger was de tweede ongelukkige wielrenner. Hij moest vijftig kilometer voor de finishlijn opgeven, nadat hij eerder ook betrokken was bij een valpartij.

Uitvallers Tour de France

Etappe 1

Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers)

Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R La Mondiale)



Etappe 3

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

