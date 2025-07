De Tour de France is keihard en Parijs wacht op niemand. Gevleugelde uitspraken die ook in 2025 nog gelden. Van de eerste pechvogel Filippo Ganna en toprenner Remco Evenepoel, tot Mathieu van der Poel en drie andere Nederlandse uitvallers: veel renners halen de eindstreep niet. Check hieronder wie de Ronde van Frankrijk al hebben moeten verlaten.

Voor veel wielerfans was het aan het begin van de laatste Tour-week goed schrikken: Mathieu van der Poel stapt uit de Tour. De Nederlandse smaakmaker won een etappe. droeg dagenlang het geel en was kansrijk voor de groene trui, maar moet de ronde verlaten. De wielrenner heeft een longontsteking en stapte niet meer op voor de start van de zestiende etappe. Ploeggenoot Jasper Philipsen moest in het groen al afscheid nemen van de Tour na de ritzege op de openingsdag.

'Mooiste' uitvaller Tour de France

Een dag later stopte er weer een landgenoot: Danny van Poppel laat de laatste dagen voor wat ze zijn in Frankrijk. Hij heeft een stuk beter nieuws. Zijn vrouw is bevallen van een dochtertje en dus snelt Van Poppel voor de start van de zeventiende etappe nog naar huis. Hij stapt dus vanwege prachtig nieuws uit de Tour.

Bekkenbreuk na zware val

Minder mooi nieuws was er donderdag 24 juli voor Carlos Rodriguez. De klassementsman van INEOS Grenadiers stond tiende in het klassement, maar heeft op de dag van de zwaarste bergrit de Tour adieu gezegd. Hij kwam een dag eerder tweemaal hard ten val en liep daarbij een bekkenbreuk op. De komende maanden moet de ploeggenoot van Thymen Arensman daarvan herstellen.

Meer Nederlandse uitvallers

Van der Poel en Van Poppel zijn niet de enige Nederlanders die Parijs niet zullen halen. EF Education - EasyPost maakte eerder al bekend dat Marijn van den Berg is uitgevallen. De 25-jarige Nederlander had te veel last van de gevolgen van een valpartij in de openingsrit. Van den Berg was de eerste Nederlandse uitvaller deze Tour de France. Later kwam daar landgenoot Cees Bol bij.

Grote klassementsrenners

Topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zitten ondanks een aantal valpartijen nog altijd in de koers, maar een aantal concurrenten voor het klassement hebben de Tour wel al moeten verlaten. Remco Evenepoel eindigde in 2024 als derde en stond ook in deze Tour lange tijd op die plek, maar de Belgishe topper gaf er tijdens de veertiende etappe de brui aan. Eerder stapte Joao Almeida, ploeggenoot van Pogacar én vorig jaar vierde in het eindklassement, ook al af door een heftige valpartij.

Uitvallers Tour de France

Etappe 1

Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers)

Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R La Mondiale)



Etappe 3

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)



Etappe 5

Jasper De Buyst (Lotto)

Emilien Jeannière (TotalEnergies)



Etappe 7

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

Jack Haig (Bahrain Victorious)



Etappe 8

Eddie Dunbar ( Team Jayco–AlUla)



Etappe 9

Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG)



Etappe 10

Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost)

Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty)

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility)



Etappe 12

Cees Bol (XDS Astana Team)



Etappe 14

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

Bryan Coquard (Cofidis)

Steff Cras (TotalEnergies)



Etappe 15

Lennert van Eetvelt (Lotto)



Etappe 16

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)



Etappe 17

Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe)



Etappe 18

Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers)

Cyril Barthe (Groupama-FDJ)

