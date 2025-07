De Tour de France is keihard en Parijs wacht op niemand. Gevleugelde uitspraken die ook in 2025 nog gelden. Van de eerste pechvogel Filippo Ganna en toprenner Remco Evenepoel, tot Mathieu van der Poel en twee andere Nederlandse uitvallers: veel renners halen de eindstreep niet. Check hieronder welke (grote) namen de Ronde van Frankrijk al hebben moeten verlaten.

Voor veel wielerfans was het dinsdagochtend goed schrikken: Mathieu van der Poel stapt uit de Tour. De Nederlandse smaakmaker won een etappe. droeg dagenlang het geel en was kansrijk voor de groene trui, maar moet de ronde verlaten. De wielrenner heeft een longontsteking en stapt niet meer op voor de start van de zestiende etappe.

Hij is niet de enige Nederlander die Parijs niet haalt. EF Education - EasyPost maakte eerder al bekend dat Marijn van den Berg is uitgevallen. De 25-jarige Nederlander heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij in de openingsrit. "Marijn gaat naar huis om te rusten en te herstellen. We wensen hem een spoedig herstel toe", meldde zijn ploeg EF Education - EasyPost op X. Van den Berg was de eerste Nederlandse uitvaller deze Tour de France. Later kwam daar landgenoot Cees Bol bij.

Luxeknecht van Tadej Pogacar

Naast klimmers Jack Haig en Eddie Dunbar viel ook de luxeknecht van Tadej Pogacar, Joao Almeida uit. Tijdens de zevende etappe gingen de twee klimmers, net als veel andere renners, hard onderuit op zes kilometer van de streep. Het was Almeida die als eerste ten val kwam. Daarna vielen meerdere renners over de Portugees en kwamen ze hard op het asfalt neer. Van Haig was snel duidelijk dat hij niet verder kon, terwijl de Ier Dunbar zaterdag niet meer aan de start verscheen. Op zondag viel Almeida uit.

Van der Poel raakte eerder al vriend kwijt

Voor die uitvalbeurt kende de Tour de France dit jaar al flink wat tegenslagen. Mattia Cattaneo van Soudal Quick-Step moest de strijd staken nadat hij tijdens de zevende etappe moest lossen. Eerder liep hij in rit 4 een valpartij op die hem parten bleef spelen.

Ook andere ploegen kregen te maken met tegenslagen. Vlak voor de start van de vijfde etappe, een tijdrit rond Caen, moesten Jasper De Buyst (Lotto) en Emilien Jeannière (TotalEnergies) afhaken. De Buyst werd ziek uit koers gehaald, terwijl Jeannière moest stoppen vanwege een gebroken schouderblad. Deze uitval volgt op het vertrek van topfavorieten als topsprinter Jasper Philipsen - tot groot verdriet van Van der Poel - en tijdritspecialist Filippo Ganna, die eerder al de Tour de France moesten verlaten.

Tijdritspecialist

Twee renners vielen al uit in etappe één. Tijdritspecialist Ganna ging op ruim 130 kilometer van de finishlijn hard tegen de grond in een wegversmalling. Hij moest gecheckt worden door het medisch personeel, maar besloot toch weer op de fiets te stappen. Hij kwam terug in het peloton, maar stapte even later alsnog uit de Tour. De 26-jarige Zwitser Stefan Bissegger was de tweede ongelukkige wielrenner. Hij moest vijftig kilometer voor de finishlijn opgeven, nadat hij eerder ook betrokken was bij een valpartij.

Verguisde Fransman uit de Tour, net als Remco Evenepoel

De meest recente uitvaller is Bryan Coquard. De Franse sprinter, die een negatieve rol had bij het uitvallen van Philipsen, reed de klimtijdrit in etappe 13 met een gebroken vinger. Die liep hij een dag eerder op toen hij zich in de kopgroep blesseerde bij het aannemen van een zak met ijs en bidons. Hij kan daardoor nu niet goed meer remmen en vindt zichzelf een gevaar voor de rest van het peloton.

In etappe 14 knepen liefst drie renners in de remmen, van wie Remco Evenepoel de belangrijkste was. De Belg had enkele zwaren dagen achter de rug en stapte na een lijdensweg af op de Tourmalet. Ook landgenoot Steff Cras en de Deen Mattias Skjelmose hielden het voor gezien. Voorafgaand aan de vijftiende etappe stapte de Belg Lennert van Eetvelt (Lotto) uit de Tour na valpartijen in het Belgisch kampioenschap en in de Tour.

Uitvallers Tour de France

Etappe 1

Filippo Ganna (INEOS-Grenadiers)

Stefan Bissegger (Decathlon-AG2R La Mondiale)



Etappe 3

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)



Etappe 5

Jasper De Buyst (Lotto)

Emilien Jeannière (TotalEnergies)



Etappe 7

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step)

Jack Haig (Bahrain Victorious)



Etappe 8

Eddie Dunbar ( Team Jayco–AlUla)



Etappe 9

Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG)



Etappe 10

Marijn van den Berg (EF Education - EasyPost)

Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty)

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility)



Etappe 12

Cees Bol (XDS Astana Team)



Etappe 14

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)

Bryan Coquard (Cofidis)

Steff Cras (TotalEnergies)



Etappe 15

Lennert van Eetvelt (Lotto)



Etappe 16

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

