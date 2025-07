Een vreselijke val in de derde etappe van de Tour de France heeft voor opschudding gezorgd. Tijdens de tussensprint voor punten om de groene trui ging het helemaal mis bij Jasper Philipsen. De ploeggenoot van Alpecin-Deceuninck kwam vlak voor de ogen van Mathieu van der Poel vreselijk hard ten val.

Voor de tussensprint verzamelden alle topsprinters zich. Uiteindelijk ging het vlak voor de sprint voor Philipsen helemaal mis. Bryan Coquard tikte een andere renner aan en kwam vervolgens in botsing met de Belg die de eerste etappe won. De ploeggenoot van Van der Poel knalde in zijn groene trui vervolgens bijzonder hard tegen het asfalt. Van zijn groene trui was vervolgens bijna niets meer over.

Woedende reactie richting Coquard

Philipsen werd minutenlang behandeld langs de weg en zal niet meer opstappen. Op het eerst oog lijkt hij zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Bij de tussensprint richtte de ploeg van Philipsen en Van der Poel zich woedend op Coquard. De derde etappe, die tot die tijd vrij rustig verliep, staat daardoor op zijn kop. Philipsen was een van de topfavorieten om opnieuw een etappe te winnen.

🚴🇫🇷 | Nee, nee, nee! Hoe is het mogelijk. Jasper Philipsen raakt Bryan Coquard en gaat hard tegen het asfalt. Het is einde verhaal voor de man in de groene trui... #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/NzcoJREVgl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 7, 2025

'Halve rug lag open'

Bij de NOS keek de Nederlandse topsprinter Fabio Jakobsen geschrokken toe. "Dit is wel naar om te zien", erkent de wielrenner die dit keer niet meedoet aan de Tour. "Een beetje duwen, trekken en beuken. Coquard wordt een soort boksbal. Hij krijgt een duw en een zet."

😡 El reproche de Rickaert a Rex por la caída de Philipsen.#TDF2025 pic.twitter.com/ggY3gpLp13 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 7, 2025

Vervolgens komt daardoor Philipsen ten val. Jakobsen merkt op dat de Belg niet slechter had kunnen vallen. "Je wil een soort judorol maken, maar hij blijft hangen op die schouder. Zijn halve rug lag open."

Het is de vraag hoe Alpecin-Deceuninck het gemis van Philipsen gaat opvangen. Met Van der Poel hebben ze uiteraard een rappe man in de gelederen, maar ook ploeggenoot Kaden Groves is een erkende sprinter. Hij was al meermaals succesvol in de Giro en de Vuelta. In totaal won hij in die rondes al negen etappes. De Tour reed hij nog nooit.

