Het Tour de France-peloton keert vrijdag terug naar de Mûr-de-Bretagne. Een Franse heuvel die onlosmakelijk verbonden is met Mathieu van der Poel. In 2021 schreef hij geschiedenis in de Ronde van Frankrijk met een prachtige, maar beladen overwinning. Het zorgde voor het oog van miljoenen televisiekijkers voor heftige emoties bij de huidige drager van de gele trui.

We duiken daarom terug in de tijd. In de zomer van 2021 heeft Van der Poel al een indrukwekkende palmares. Nederlands kampioen op de weg, winnaar van de Amstel Gold Race, overwinnaar in de Ronde van Vlaanderen en kampioen tijdens Strade Bianche. De verwachtingen zijn dan ook groot als hij voor het eerst meedoet aan de Tour de France, zijn eerste grote ronde.

De wielerfamilie van Mathieu van der Poel

Van der Poel heeft dus al naam gemaakt, al is dat met zo'n wielerfamilie niet zo gek. Zijn broer David fietste in dezelfde ploeg, zjn vader Adrie van der Poel was een groot wielrenner en zijn opa een legende in Frankrijk. Raymond Poulidor, De Eeuwige Tweede, was in de jaren '60 en '70 een sensatie op de fiets. Poupou won misschien niet zoveel als enkele andere grootheden van zijn generatie, populairder waren er maar weinig. Ook zijn kleinzoon Mathieu was dol op hem. En opa minstens net zo veel op Mathieu.

In november 2019 overleed Poulidor echter op 83-jarige leeftijd, nadat hij een maand eerder in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn dood zorgde voor veel verdriet bij de kinderen en kleinkinderen. En ook de wielerwereld stond er uitgebreid bij stil, zo ook in de Tour van 2021.

i Raymond Poulidor en Mathieu van der Poel in 2016 © Getty Images

Eerbetoon, maar geen zege voor Mathieu

Alpecin-Deceuninck startte de eerste etappe in een speciaal shirt als eerbetoon aan Poupou. De topfavoriet voor de zege en het geel? Mathieu van der Poel, volgens velen. Het wordt echter een teleurstelling in een chaotische etappe vol valpartijen. Julian Alaphilippe rijdt weg als Van der Poel net te ver zit om te reageren. De Fransman kroont zich tot winnaar van de eerste etappe, ver voor een balende Van der Poel.

Emotionele revanche

De inmiddels 30-jarige is gebrand op revanche. En die krijgt hij op de Mûr-de-Bretagne. Op de eerste passage verrast hij met een vroege aanval, waardoor hij bonificatiesecondes pakt in de strijd om het algemeen klassement. En in de laatste kilometer herhaalt de prille geschiedenis zich: wéér rijdt Van der Poel weg en nu kan er echt niemand volgen. Op de korte, steile beklimming knalt hij naar zijn eerste Tour de France-zege, maar het is vooral het juichen wat voor emoties zorgt bij de kijkers.

Tranen tijdens interview

Met nog een paar meter te gaan stopt Van der Poel met trappen. Hij schreeuwt het uit en wijst met een vingertje naar boven. Naar opa Poulidor. De Nederlander doet wat zijn Franse opa nooit lukte: het geel pakken. De emoties die nog enigszins verborgen zijn achter de fietsbril, komen er in het interview na afloop in vol ornaat uit.

"Ik wist dat dit mijn laatste kans was om het geel te pakken", vertelt hij na zijn historische dubbelslag. Als de journalist vraagt aan wie Van der Poel dacht toen hij over de streep kwam, komen de tranen die daarna minutenlang blijven stromen.. "Aan wie ik dacht? Mijn opa natuurlijk."

Terugkeer naar Mûr-de-Bretagne

Vier jaar na dato keert Van der Poel terug op de heuvel waar hij Nederlandse sportgeschiedenis schreef. Met het geel om zijn schouder en al een ritzege op zak. Maar wat er ook gebeurt op de Mûr-de-Bretagne op 11 juli 2025, zo mooi als die ene keer op 27 juni 2021 wordt het voor Van der Poel ongetwijfeld nooit meer.

