Etappe 10 in Tour de France: wat kunnen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen tijdens sprintetappe met kans op waaiers?

Na de eerste rustdag stappen de renners weer op de fiets voor een etappe in de Tour de France. De tiende etappe gaat in 187 kilometer van Orléans naar Saint-Amand Montrond en is nagenoeg zo vlak als het maar zijn kan. Al zijn er ook wat gevaren voor de topsprinters.

De renners moeten waakzaam zijn op waaiers, die kunnen ontstaan als de wind hard genoeg is en uit een gunstige richting komt. In 2013 zorgde de zijwind op weg naar Saint-Amand-Montrond voor breuken in het peloton, met dank aan de Nederlandse ploeg Belkin, de voorloper van Visma - Lease a Bike. Het leverde toen een spectaculaire etappe op met onder meer tijdverlies voor de Spaanse klassementsrenner Alejandro Valverde. De rit werd toen gewonnen door Mark Cavendish, Bauke Mollema werd derde.

Profiel van de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Nederlandse ritzege?

De kans in ieder geval levensgroot dat er gesprint gaat worden om de dagzege. Waarschijnlijk zien we Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen dus weer van voren in de finale. De laatstgenoemde won deze Tour al een etappe, Jakobsen kwam deze rittenkoers nog niet verder dan een vijfde plaats. Uiteraard zijn ook Birnam Girmay, Mark Cavendish, Jasper Philipsen en Arnaud De Lie mannen die een gooi kunnen doen naar de ritzege.

Finish laat in de middag

Met de Sloveen Tadej Pogacar in het geel stapt het peloton om 13.05 uur in Orléans op de fiets. De andere truien zijn in handen van de Eritreeër Biniam Girmay (groen, punten), de Noor Jonas Abrahamsen (bolletjes, berg) en Remco Evenepoel (wit, jongeren). De Belg is ook de naaste belager in het algemeen klassement van Pogacar. De finish wordt verwacht rond 17.25 uur.

Tour de France 2024

