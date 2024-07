Etappe 11 Tour de France | klassementsrenners en avonturiers kunnen aan de bak in pittige bergrit

De elfde etappe in de Tour de France is er weer een voor de klimmers. Met liefst vier beklimmingen in de laatste 45 kilometer ligt het venijn in de staart. Zet Tadej Pogacar een grote stap naar een nieuwe eindzege of kunnen zijn concurrenten het hem moeilijk maken?

De elfde etappe voert van Évaux-les-Bains naar Le Lioran, waar wordt gefinisht op een hoogte van 1242 meter. In de laatste 45 kilometer liggen er dus vier beklimmingen: een van de derde categorie, twee van de tweede en een van de eerste categorie. Op die laatste klim, de Puy Mary Pas de Peyrol op 31 kilometer voor de finish, zijn bovendien bonificatieseconden te verdienen. Wie weet laten de klassementsmannen zich daar dus ook zien.

De officieuze start is om 11.20 uur, waarna de renners op weg gaan naar de tussensprint. Die ligt na 65 kilometer in Bourg-Lastic waarna vrij snel hellinkjes van de vierde en de derde categorie volgen. Dat is allemaal nog niet zo spannend. Pas na 160 kilometer gaat het vervolgens naar hoogtes boven de 1000 meter.

Profiel van de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024. © Tour de France

Weer een Belgisch feestje?

De laatste keer dat de Tour in La Lioran eindigde, won de Belg Greg Van Avermaet. Hij mocht daarna ook de gele trui aan. Kan Remco Evenepoel dat Belgische feestje herhalen? Gisteren won de Belgische sprinter Jasper Phillipsen, nadat Evenepoel vorige week al de tijdrit won.

Die gele trui is nu inog n het bezit van de Sloveen Tadej Pogacar. De Eritreeër Biniam Girmay draagt de groene puntentrui. De Noor Jonas Abrahamsen moet de bergtrui zien te verdedigen, terwijl de Evenepoel in de witte trui rijdt als beste jongere in deze Tour. Zijn achterstand op Pogacar is 33 seconden. Jonas Vingegaard (1;15) en Primoz Roglic (1;36) zitten daar dan weer achter.

