Het is tijd voor de zeventiende etappe van de Tour de France, waarbij de klassementsrenners het mogelijk rustig zullen krijgen. Op papier is de rit van woensdag namelijk echt voor de sprinters. Dylan Groenewegen is één van de kanshebbers.

De rit van Bollène naar Valence is 160,4 kilometer en overwegend vlak. Er zitten een paar stukjes heuvelop in de etappe, maar de verwachting is dat er een massasprint zal plaatsvinden om de winnaar aan te wijzen. Tim Merlier en Jonathan Milan zijn de topfavorieten voor de ritzege, ook Groenewegen maakt kans.

Tadej Pogacar heeft momenteel een ruime voorsprong op de concurrentie in het algemeen klassement. Grote uitdager Jonas Vingegaard hoopte op dinsdag wat tijd in te lopen, maar dat lukte niet. Het gat is vier minuten en vijftien seconden. De Deen beloofde al op woensdag wederom te proberen om daar wat minuten van af te snoepen.

Vingegaard geeft klassement nog lang niet op

"Ik voelde mij heel goed. Ik ben gelukkig met de aanvallen die ik heb gedaan. Oké, ik heb geen tijd gewonnen, maar ik put hier veel motivatie uit", vertelde hij. Vingegaard was ook realistisch: "Ik denk niet dat ik barstjes in zijn pantser heb gezien. Maar ik blijf het proberen, dat heb ik beloofd."

Overigens kwam Vingegaard vlak na de finish op dinsdag ten val, omdat er een fotograaf voor hem opdook. "Hij (een fotograaf, red.) dook plots voor mij op, vlak na de finishlijn. Geen idee wat hij aan het doen was", beklaagde Vingegaard zich na afloop voor de aanwezige media. "Ja, ik ben tegen de grond gegaan. Mensen in de finishzone zouden beter uit hun doppen moeten kijken", reageerde hij.

