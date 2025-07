Tobias Halland Johannessen is heel diep gegaan op de Mont Ventoux, in de zestiende etappe van de Tour de France. De Noorse sensatie van Uno-X Mobility moest na afloop van de inspanning aan de zuurstof. Uiteindelijk werd hij per ambulance afgevoerd.

Johannessen, de nummer 8 van het algemeen klassement, kwam als 28e over de streep op de Mont Ventoux. Niet veel later ging de Noor op het asfalt liggen en snelden medici naar hem toe. De Noorse zender TV2 stond er dichtbij.

"Hij sprak in de laatste kilometers met ons en zei dat hij moeite had met ademhalen. Hij had wat last van maagkrampen", legde ploegleider Stig Kristiansen uit bij de Noorse zender. "Het is een berg die zijn tol eist."

'We zijn geschrokken'

"Het is duidelijk dat we hier flink geschrokken zijn", zei TV2-verslaggever Sindre Olsen ter plaatse. "Het laat zien hoe extreem hij zichzelf heeft uitgedaagd", voegde wielerexpert Mads Kaggestad toe. Sportdirecteur Gabriel Rasch van Uno-X schrok ook van de situatie. "Het is niet goed om hem zo te zien. Dan is het fijn dat er voor hem gezorgd wordt."

Johannessen´s brother is talking with him, everybody looks positive, so it shouldn´t be anything serious (hopefully) pic.twitter.com/9WKnwihDVC — Cycling_Eve (@CyclingEve) July 22, 2025

"Het is eng. Maar gelukkig gaat het beter. Hij had wat buikkrampen, die erg pijnlijk zijn", vertelde Uno X-manager Thor Hushovd bij de teambus. "Tobias had maagproblemen na de finish. Hij kreeg direct hulp van de ronde-artsen, waar ik erg blij mee ben. Hij ligt in de ambulance en voelt zich beter", sprak teamarts Rory Nolan.

Controle

Johannessen had voordat hij met de ambulance werd afgevoerd nog een gesprek met zijn tweelingbroer Anders, die ook fietst in de Tour de France. In het ziekenhuis zullen verdere onderzoeken volgen, waaruit moet blijken of hij de weg naar Parijs kan vervolgen.

Johannessen is de Noorse sensatie van de Tour de France. Hij staat achtste in het algemeen klassement, op zeventien minuten van geletruidrager Tadej Pogacar. Woensdag wacht een vlakke etappe, waardoor de klimmer van Uno-X enigszins kan bijkomen. Op donderdag en vrijdag wordt er weer volop geklommen.

