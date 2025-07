Voor Demi Vollering is de derde etappe van de Tour de France Femmes op een groot drama uitgelopen. De Nederlandse toprenster ging in de slotfase van de rit keihard onderuit bij een massale valpartij en had duidelijk veel pijn.

Het peloton maakte zich in de etappe van 163,5 kilometer van La Gacilly naar Angers op voor een massasprint, maar op ruim drie kilometer van de streep ging het helemaal mis. Bij een scherpe bocht naar rechts was er een massale valpartij waarbij meerdere vrouwen hard tegen het asfalt sloegen. Één van hen was Vollering en de renster van FDJ-Suez, die in 2023 de Tour de France Femmes won, hield daar duidelijk veel pijn aan over.

Vollering bleef een tijdlang op de grond zitten en moest door haar ploeggenoten weer overeind worden geholpen, maar van harte ging dat niet. Ze strompelde richting haar fiets en de toprenster stapte uiteindelijk toch weer op de fiets. Vollering reed de laatste kilometers met hulp van haar teamgenoten op een slakkentempo uit en kwam zes minuten na de voorste groep over de streep.

'Ze heeft veel pijn'

Vollering stond na afloop niet de pers te woord, maar dat deed Stephen Delcourt, de manager van haar ploeg, wel. Hij sprak met het Belgische Sporza: "Demi wilde per se uitrijden op de rollen, dus dat is een goed teken", zei Delcourt. "Ze wil doorrijden in deze Tour, maar zo'n klap kan toch gevolgen hebben. We gaan nu naar het ziekenhuis om dat te checken. Ze klaagt over pijn aan haar knie, bil en rug."

Of de Nederlandse renster dinsdag van start gaat, wordt volgens Delcourt pas dinsdagochtend duidelijk. "We moeten positief blijven en vooruit kijken", zei Delcourt. "Maar de gezondheid van Demi is onze prioriteit. We zullen geen onnodige risico's nemen." De teammanager van FDJ-Suez hekelde in de reactie het gevaarlijke gedrag van rensters. "De mentaliteit van sommige teams is niet normaal. Echt respectloos."

Geen gevolgen voor klassement

Aangezien de valpartij in de laatste vijf kilometer van de etappe plaatsvond, heeft het geen gevolgen voor de strijd om de gele trui. Vollering krijgt dezelfde tijd als winnares Lorena Wiebes en behoudt haar vijfde plek in het klassement, maar het is dus wel de vraag of ze fit genoeg is om dinsdag weer op de fiets te stappen.

Marianne Vos profiteerde ondertussen van de valpartij. Geletruidraagster Kimberley Le Court viel niet, maar zat wel op de verkeerde plek en kon daardoor niet meesprinten. Vos eindigde achter Wiebes als tweede en herovert daarmee de leiding in het klassement. Ze heeft negentien seconden voorsprong op Vollering.

Déjà vu voor Vollering

Voor Vollering zullen de gedachten ongetwijfeld gelijk terug zijn gegaan naar de Tour van vorig jaar. Toen ging ze in de gele trui onderuit in de vijfde etappe. Die valpartij was echter wat verder van de finish en het kostte haar daardoor bijna twee minuten in het algemeen klassement. Dat bleek heel duur tijdverlies, want Vollering liep de eindzege uiteindelijk mis op slechts vier seconden.