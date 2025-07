Tadej Pogacar zorgde voor een groot schrikmoment woensdag in de Tour de France. Ineens lag de wereldkampioen en topfavoriet op zijn gat. De Sloveense wielrenner van UAE Team Emirates is helemaal ingepakt en reageerde op zijn verwondingen.

"Ik ben oké, niet te erg. Alleen mijn hele linkerarm is compleet open", vertelde hij bij TNT. "Verbrande huid en ik heb mijn heup en schouder een klein beetje geraakt. Maar gelukkig zat ik snel weer terug op de fiets. Vandaag is een andere dag", verzekerde de Sloveense Tourwinnaar van 2020, 2021 en 2024. Pogacar is inmiddels onderweg naar de Hautacam, de finishplaats van de pittige twaalfde etappe:

"Het is niet de eerste keer dat ik gevallen ben en doorfietste, dus we zullen zien hoe de benen voelen. Ik denk dat de benen belangrijker zijn dan mijn arm. Ik hoop dat de benen goed draaien. We zullen zien, ik heb een supersterk team dat me bijstaat tot het einde. Zij geven alles voor mij. Ik ben zo dankbaar dat ik op ze kan vertrouwen, zelfs als ik vandaag een zware dag heb. Maar daar hoop ik niet op", sprak Pogacar vlak voor de start.

Valpartij Pogacar

In de slotkilometers van de elfde etappe kwam Pogacar ten val. De Sloveen was net bezig met zijn oortje, terwijl de Noor Tobias Halland Johannessen versnelde. Pogacars voorwiel raakte het achterwiel van de renner van Uno-X en ging naar het asfalt. Gelukkig besloot de groep met favorieten op de topfavoriet van UAE Team Emirates te wachten. Johannessen werd wel overspoeld met bedreigingen:

Pogacar sprong voor hem in de bres, middels een video op sociale media. "Hoi vriend, alles is goed, maak je niet druk", zei Pogacar terwijl hij gefilmd werd aan de eettafel. "En mensen, stop met hem 'shit' geven, het was een race-incident."

