De Tour de France beloofde een tweestrijd te worden tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar de Sloveen liet in de Pyreneeën niets over van de Visma-Deen, waardoor de strijd om de gele trui al beslist lijkt. Ondertussen sprokkelt Mathieu van der Poel erop los in het klassement om het groen en is ook de witte trui nog lang niet vergeven. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.

De Ronde van Frankrijk kent sinds de start op 5 juli al veel wisselingen in de truiendragers. Mathieu van der Poel was één van de renners die daarvoor zorgde. Hij nam de gele trui op de tweede dag over van ploeggenoot Jasper Philipsen, verloor hem drie dagen later aan Tadej Pogacar, pakte de trui voor één dag weer terug, maar moest het gele tricot in de zevende etappe afgeven aan de Sloveense wereldkampioen. Pogacar kreeg de trui in handen, maar besloot die weer af te geven aan de ongevaarlijke Ben Healy.

Exit Evenepoel

Healy begon aan de eerste bergetappe in het geel, maar verloor hem weer aan een ontketende Pogacar. De Sloveen reed de volledige concurrentie op een hoop en nam daarmee al een voorschot op zijn vierde Tourzege. Hij startte zodoende vertrouwd in het geel aan de tijdrit, waar hij wederom de concurrentie op ruimte achterstand reed. Toch was het vooral Evenepoel die voor verbazing zorgde. De Belg verloor veel tijd in zijn specialiteit en stapte een dag later af, met de witte trui om zijn schouders.

Florian Lipowitz (BORA-hansgrohe), Oscar Onley (Picnic PostNL) en Kevin Vauquelin (Arkea) azen daar nu vooral op, met de Duitser die nu de beste papieren heeft. Hij blijkt veel beter dan de eigenlijke kopman bij de ploeg, Primoz Roglic.

Mathieu van der Poel in het groen?

Tegelijkertijd ligt de strijd om de groene trui volledig open. Jonathan Milan gaat nog aan de leiding, maar de Italiaanse sprinter heeft weinig zicht op punten met de aankomende bergetappes voor de boeg. Reden genoeg voor Van der Poel om de aanval in te zetten en de volle buit te pakken in de tussensprint. De Nederlander moet nog 41 punten zien goed te maken, terwijl Pogacar 28 punten achterstand heeft op Milan. Om die reden is er nog van alles mogelijk in het puntenklassement.

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.

