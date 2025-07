De zevende etappe zorgde opnieuw voor verschuivingen in het algemeen klassement. Mathieu van der Poel verloor in de slopende finale meer dan een minuut op ritwinnaar Tadej Pogacar, die het geel weer om zijn schouders heeft. De Nederlander zakt vijf plekken in het algemeen klassement en lijkt zijn focus te moeten verleggen op de groene trui. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.

De Ronde van Frankrijk kent sinds de start op 5 juli al veel wisselingen in de truiendragers. Jasper Philipsen won de eerste etappe en pakte daarmee het geel en groen. De gele leiderstrui stond hij een etappe later af aan Alpecin-ploeggenoot Mathieu van der Poel, die op sensationele wijze zijn tweede Touretappe won en een dubbelslag sloeg. De Tour leek niet kapot te kunnen voor Alpecin-Deceuninck, maar daar kwam in de derde etappe op vreselijke wijze een einde aan.

Mathieu van der Poel verliest het geel

De derde etappe werd een drama voor Alpecin, dat de groene trui verloor door de uitvalbeurt van de Belgische toprenner Philipsen. De gele trui bleef drie etappes lang om de schouders van Van der Poel zitten, maar na de tijdrit was het de beurt aan Pogacar. Hij werd tweede in de tijdrit achter ritwinnaar Remco Evenepoel en greep ook de bolletjestrui en de groene trui.

Een dag later zorgde Van der Poel voor een zenuwslopende etappe en greep hij het geel terug. Pogacar verloor daarnaast ook de twee andere truien weer. Vrijdag verdedigde Van der Poel een voorsprong van slechts één seconde op de Sloveense topfavoriet op de Mûr-de-Bretagne. Van der Poel moest in de slotkilometer laten lopen en zag Pogacar zijn tweede ritzege pakken. Daardoor neemt hij de gele trui wederom over van de Nederlander, die naar de vijfde plaats in het algemeen klassement is gezakt. Wordt de groene trui het nieuwe doel voor Van der Poel?

Favorieten

Tadej Pogacar won vorig jaar met overmacht de Tour de France en is ook dit jaar de topfavoriet. Uiteraard doen ook Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel mee. Zij eindigden vorig jaar als tweede en derde en zijn de belangrijkste uitdagers van de Sloveen. Al bleek de Deen van Visma | Lease a Bike behoorlijk zwak in de tijdrit en leverde hij al snel veel tijd in op Pogi. Misschien dat de focus kan op Vauquelin of bijvoorbeeld Primoz Roglic, Mattias Skjelmose of Joao Almeida.

De Tour duurt tot en met zondag 27 juli. De finish is dan in Parijs. Hieronder vind je tot die tijd alle uitslagen, zowel van het algemeen klassement en de rituitslag, als ook de strijd om de bergtrui (bolletjes), de groene sprinttrui, de witte jongerentrui en het ploegenklassement.

Standen Tour de France 2025

Alles over Tour de France 2025

