De Tour de France staat voor de laatste bergetappe van de editie van 2025. Oftewel: de laatste kans voor Jonas Vingegaard om geletruidrager Tadej Pogacar te onttronen. Dat moet dan gebeuren in een flink ingekorte rit van Albertville naar La Plagne.

Vingegaard begon met een achterstand van ruim vier minuten aan de laatste Tourweek. Hij beloofde het geel van Pogacar aan te vallen in de Alpen. Op de Mont Ventoux volgde een gepolijste aanval van Visma, die werd afgeslagen door de Sloveen. Donderdag in de Koninginnerit mislukte het plan opnieuw, waardoor Pogacar nog altijd riant aan kop gaat.

Ingekorte negentiende etappe

Vrijdag is de laatste kans voor Vingegaard om Pogacar te doen wankelen. Zelf is hij nog overtuigd ondanks zijn achterstand. "Ik denk dat we gelijkwaardig waren, maar de Tour is nog niet voorbij", sprak de Deen bij de NOS na afloop van de achttiende etappe. Het verschil moet dan gemaakt worden in een ingekorte etappe van Albertville naar La Plagne.

Oorspronkelijk stonden er bijna 130 kilometers op het programma, maar vanwege een veeziekte is er zo'n 35 kilometer vanaf gehakt. De Côte d'Héry-sur-Ugine (11,3 km à 5,1%) en Col des Saisies (13,7 km à 6,4%) worden vanwege de uitbraak vermeden. Ook de tussensprint is er tussenuit gehaald, wat goed nieuws is voor groenetruidrager Jonathan Milan.

Opvolger van Boogerd?

De rit eindigt op La Plagne, de berg waar de Nederlander Michael Boogerd in 2002 de laatste winnaar werd. Komt er in Thymen Arensman een Nederlandse opvolger? Of aast Pogacar op zijn vijfde ritwinst? De renners krijgen heel wat voor de kiezen: 19,1 kilometer klimmen met een stijgingspercentage van 7,2 procent.

Start en finish

Het is allemaal te zien vanaf 14.30 uur. De verwachting was dat de eerste renners rond 17.18 uur zouden arriveren op La Plagne, maar dat kan wellicht een stuk sneller nu er minder wordt gefietst.

