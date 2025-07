De eerste volle week in de Tour de France zit erop. En wat een feest is het geweest, met onder meer vier dagen Mathieu van der Poel in het geel. Toch lijkt de Nederlander zaterdag uit te kunnen rusten in de achtste etappe, de sprinters zijn namelijk weer aan zet. Volg het hieronder live:

Van der Poel kan enigszins uitrusten. De Nederlander won de tweede etappe, werd tweede in rit 4 en reed donderdag de hele dag in de aanval. Vrijdag op "zijn" Mûr-de-Bretagne bleek de koek op en verloor hij de gele trui aan Tadej Pogacar. Dinsdag is pas de rustdag, maar de komende twee etappes zullen minder hectisch zijn als de afgelopen week.

i Etappe 8 van de Tour de France © Tour de France

Live Tour de France

Volg de achtste etappe van de Tour de France hieronder via ons live-widget:

Etappe 8 Tour de France

De sprinters werd namelijk het snot voor de ogen gereden de voorbije etappes. Het waren vooral klassementsrenners en punchers die hun zegeningen telden. De achtste etappe van de Tour de France gaat van Saint-Méen-Le-Grand naar Layal Espace Mayenne. Toch is het bij de finishplaats niet helemaal vlak, waardoor de sprinters gezelschap krijgen.

Mathieu van der Poel casht goed met successen in Tour de France: dit verdiende hij al aan prijzengeld Mathieu van der Poel drukt vooralsnog zijn stempel op de Tour de France. De Nederlandse topwielrenner boekte al een ritzege, werd tweede en reed meerdere dagen in de gele trui. Dat levert hem een aardig zakcentje op qua prijzengeld.

Jonathan Milan (drager van het groen) en Tim Merlier de grote favorieten, zeker nu Van der Poels ploegmakker Jasper Philipsen gehavend thuis zit. De troef van Alpecin-Deceuninck in de sprints is nu Kaden Groves, dus mogelijk moet onze landgenoot alsnog aan de bak voor de lead-out. Vlak ook Biniam Girmay of Dylan Groenewegen niet uit voor de achtste etappe.

Begin en eind

De start op zaterdag is om 13:10 uur. Naar verwachting finishen de renners rond 17:04 in Laval. Daar liggen 50 punten klaar voor de winnaar in de strijd om de puntentrui, die eveneens in handen is van Pogacar.

Klassementen Tour de France 2025 | Tadej Pogacar herovert gele trui van Mathieu van der Poel De zevende etappe zorgde opnieuw voor verschuivingen in het algemeen klassement. Mathieu van der Poel verloor in de slopende finale meer dan een minuut op ritwinnaar Tadej Pogacar, die het geel weer om zijn schouders heeft. De Nederlander zakt vijf plekken in het algemeen klassement en lijkt zijn focus te moeten verleggen op de groene trui. Check hieronder alle klassementen van de Tour de France 2025.

Alles over Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.