Na de chaotische derde etappe van de Tour de France zijn alle ogen wéér gericht op Mathieu van der Poel. De drager van de gele leiderstrui incasseerde een dreun van jewelste met het uitvallen van ploegmaat en goede vriend Jasper Philipsen, maar kan in de lastige vierde etappe weer voor eigen kansen gaan. Volg het hieronder live.

De slotfase van de vierde etappe, die begint in Amiens en eindigt in Rouen, stikt namelijk van de lastige beklimmingen. In de laatste dertig kilometer wordt het peloton vier keer getest en lijken net als in de tweede etappe mannen als Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel kansrijk voor de ritzege.

Drukke start

Meteen na het vertrek in Amiens sprongen er wat renners weg. Lenny Martinez van Bahrain-Victorious sprong weg en kreeg Jonas Abrahamsen (Uno X) met zich mee. Uiteindelijk maakte ook de Fransman Thomas Gachignard (Total Energies) de oversteek naar de voorste twee.

Lastige aankomst

De finish is net als de door Van der Poel gewonnen tweede etappe bijzonder lastig. Opnieuw lopen de laatste meters behoorlijk omhoog. Van der Poel zal dus bloed ruiken en wil zich met Alpecin-Deceuninck ongetwijfeld revancheren voor de dramatische rit van maandag. Toen werd groenetruidrager Jasper Philipsen uit de Tour gekegeld door een spijkerharde valpartij.

Zo laat start de Tour-etappe

De 174 kilometer lange rit begint om 13:15 uur. De finish is rond 17:30 uur. De voornaamste scherprechter lijkt de zogeheten Rampe Saint-Hillaire. Dat klimmetje is slechts 800 meter lang, maar heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 10,6%. Daar is Van der Poel vanwege zijn gewicht in het nadeel ten opzichte van de pure klimmers.

