Jasper Philipsen draagt zondag met trots de gele trui in de Tour de France, een beloning voor zijn indrukwekkende zege in de openingsetappe. Dankzij de perfecte voorbereiding van ploeggenoot Mathieu van der Poel kwam hij als eerste over de streep en veroverde hij de felbegeerde leiderstrui. Wat voor de sprinter een mooi moment had moeten zijn om in die trui te schitteren, werd echter verstoord door onverwachte tegenslag.