De Tour de France is alweer aanbeland bij de negende etappe. Wederom krijgen de sprinters de kans op een ritzege. Waar zaterdag de finish iets opliep, is het deze zondag helemaal vlak. Komt er nu wel een duel tussen de giganten Jonathan Milan en Tim Merlier of schudden waaiers de etappe volledig op?

Direct na de start koos Mathieu Van der Poel voor de aanval. De Nederlander voegde zich bij ploeggenoot Jonas Rickaert en samen hebben ze inmiddels een voorsprong van vijf minuten op het peloton. Van der Poel heeft virtueel zelfs de gele trui in handen en pakte onderweg al de maximale punten in de strijd om het puntenklassement. In het peloton gingen sprinters Pavel Bittner en Søren Wærenskjold tegen het asfalt.

De rit verloopt zwaar, vooral voor João Almeida. De Portugees, die dit jaar al indruk maakte met overwinningen in de Ronde van het Baskenland, Romandië en Zwitserland, moet het peloton regelmatig laten gaan na een valpartij vrijdag waarbij hij een rib brak. Almeida blijft een cruciale steunpilaar voor kopman Tadej Pogacar, maar het is onzeker of hij de finish vandaag zal halen.

Nieuwe sprintkans

Het overgebleven peloton gaat vandaag 174,1 kilometer afleggen van Chinon naar Châteauroux. Het parcours is bijna 'Nederlands-vlak’' met slechts 1400 hoogtemeters. Uniek is dat dit de enige etappe is zonder gecategoriseerde klim van deze Tour.

Voor de sprinters biedt deze vlakke etappe opnieuw een kans om te schitteren. Dylan Groenewegen hoopt zich eindelijk te melden na een moeizaam begin van de Tour, terwijl Danny van Poppel eveneens zijn kans wil grijpen. Toch kan het koersverloop verrassend worden door de kans op waaiers, vooral als de wind aantrekt. Die waaiers kunnen voor onrust zorgen in het peloton en het gevecht om de etappezege flink doen oplaaien.

i Etappe 9 van de Tour de France © Tour de France

Jonathan Milan de sterkste en gaat Van Aert opnieuw sprinten?

Zaterdag was een soortgelijke etappe een prooi voor Milan, zijn zijn eerste Tourzege pakte met een overtuigende sprint. Opvallend was het feit dat Wout van Aert zich voor het eerste deze Tour zich mengde om de ritoverwinning. De Belg van Visma | Lease a Bike kwam dicht bij het eerste succes voor zijn ploeg, maar hij kon Milan niet passeren. Topsprinter Merlier reed in de finale lek en kon ondanks zijn terugkeer in het peloton niet meesprinten.

Topwielrenner Wout van Aert zet veelbesproken leugen recht in Tour de France Wout van Aert blijft deze Tour de France opnieuw verrassen. Waar hij in de eerste week vaak afwezig was in de massasprints, dook hij zaterdag onverwacht op in de finale en was hij dicht bij de overwinning. Achteraf noemde hij zijn gedrag een 'leugentje om bestwil'. Zondag volgde een opvallende tweet van de renner van Visma | Lease a Bike.

Van Aert liet zich zaterdag verrassend zien in de massasprint, terwijl hij voorafgaand aan de achtste etappe had aangegeven niet mee te sprinten. Achteraf noemde hij die terughoudendheid een 'leugentje om bestwil' en dat hij het volgende keer zal aankondigen. Voor de negende etappe hield hij zich aan zijn woord en bevestigde hij zijn plan voor de start: "Ik ga meesprinten vandaag."

Mathieu van der Poel casht goed met successen in Tour de France: dit verdiende hij al aan prijzengeld Mathieu van der Poel drukt vooralsnog zijn stempel op de Tour de France. De Nederlandse topwielrenner boekte al een ritzege, werd tweede en reed meerdere dagen in de gele trui. Dat levert hem een aardig zakcentje op qua prijzengeld.

Alles over Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.