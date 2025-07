De Pyreneeën zijn achter de rug, de Tourkaravaan trekt langzaam richting de Alpen. Normaal gesproken volgt dan een overgangsetappe en dat is zondag niet anders. Mathieu van der Poel zou zich zo maar weer eens kunnen laten zien in de vijftiende etappe van de Tour de France, maar de Nederlander gaf bij de start aan niet goed te zijn. Hoe pakt de rit naar Carcassonne zich uit? Volg het hieronder live.

Nadat er zaterdag bijna 5000 hoogtemeters moesten worden getrotseerd, zijn er dat er zondag nog zo'n 2400. Dat lijkt te pittig voor een pure sprinter als Tim Merlier, de Belg die al twee etappes op zijn naam schreef. Mogelijk overleven namen als Jonathan Milan, Biniam Girmay en Arnaud De Lie de heuvels wel. Volg de vijftiende etappe van de Tour de France hieronder live.

De etappe start in Muret en eindigt 169,3 kilometer later in Carcassonne. De vorige twee keer dat daar gefinisht werd, won een sprinter. Alleen toen zat de Pas du Sant (2,9 à 10,2%) niet in de etappe. Namen als Van der Poel, Wout van Aert, Quinn Simmons en Romain Grégoire zullen rit 15 ook met veel interesse hebben bekeken, het is goed mogelijk dat aanvallers de kans krijgen. Het belooft dan ook vanaf de start een flinke strijd te worden om in de kopgroep te komen. Van der Poel is echter niet oké.

i Etappe 15 van de Tour de France © Tour de France

Het overgebleven peloton heeft drie loodzware Pyreneeënritten achter de rug, met aankomsten op Hautacam en Superbagnéres. Die laatste etappe was een prooi voor de Nederlander Thymen Arensman, die de hegemonie van Tadej Pogacar even doorbrak. De Sloveense geletruidrager won de overige twee ritten, waaronder de klimtijdrit.

Start en finish etappe 15

De nog 166 overgebleven renners zullen zondag om 13.20 uur starten. Naar verwachting finishen ze rond 17.08 uur.

