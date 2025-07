De vijfde etappe van de Tour de France is begonnen en zou weleens voor de eerste grote schifting tussen de klassementsrenners kunnen zorgen. Het is namelijk een tijdrit van 33 kilometer, die veelal vlak is en dus op het lijf geschreven is voor olympisch kampioen Remco Evenepoel. Mathieu van der Poel start als allerlaatste in zijn gele trui en raakt die zeer waarschijnlijk kwijt. Volg de vijfde etappe van 9 juli hieronder live.

Startvolgorde tijdrit Tour de France (Nederlanders en rest vanaf 15.00 uur)

13:13:00 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

13:29:00 VAN POPPEL Danny

13:41:00 NABERMAN Tim

13:43:00 GROENEWEGEN Dylan

13:44:00 VAN DIJKE Mick

13:59:00 REINDERS Elmar

14:14:00 VAN DEN BERG Marijn

14:27:00 VAN DEN BROEK Frank

14:29:00 TEUNISSEN Mike

14:42:00 ARENSMAN Thymen

15:00:00 BARRE Louis

15:01:30 ALAPHILIPPE Julian

15:03:00 OLIVEIRA Nelson

15:04:30 SKUJINS Toms

15:06:00 FOSS Tobias

15:07:30 COSTIOU Ewen

15:09:00 CAMPENAERTS Victor

15:10:30 VLASOV Aleksandr

15:12:00 TOUZE Damien

15:13:30 YATES Simon

15:15:00 STUYVEN Jasper

15:16:30 VAN WILDER Ilan

15:18:00 SCOTSON Callum

15:19:30 COQUARD Bryan

15:21:00 BERTHET Clément

15:22:30 WRIGHT Fred

15:24:00 IZAGIRRE Ion

15:25:30 BURGAUDEAU Mathieu

15:27:00 EENKHOORN Pascal

15:28:30 HOELGAARD Markus

15:30:00 PACHER Quentin

15:31:30 DUNBAR Edward

15:33:00 GROVES Kaden

15:34:30 LAURANCE Axel

15:36:00 SCHMID Mauro

15:37:30 WELLENS Tim

15:39:00 THOMAS Geraint

15:40:30 NEILANDS Krists

15:42:00 VELASCO Simone

15:43:30 TRENTIN Matteo

15:45:00 BAUDIN Alex

15:46:30 RODRIGUEZ Cristian

15:48:00 SWEENY Harrison

15:49:30 LUTSENKO Alexey

15:51:00 LUND ANDRESEN Tobias

15:52:30 BARGUIL Warren

15:54:00 GREGOIRE Romain

15:55:30 VENTURINI Clément

15:57:00 TRONCHON Bastien

15:58:30 VAN AERT Wout

16:00:00 MEURISSE Xandro

16:01:30 HEALY Ben

16:03:00 ARANBURU Alex

16:04:30 KUSS Sepp

16:06:00 POWLESS Neilson

16:07:30 DELETTRE Alexandre

16:09:00 NARVAEZ Jhonatan

16:10:30 O'CONNOR Ben

16:12:00 CRAS Steff

16:13:30 MADOUAS Valentin

16:15:00 BENOOT Tiesj

16:16:30 BUCHMANN Emanuel

16:18:00 TEUNS Dylan

16:19:30 HAIG Jack

16:21:00 RODRIGUEZ Carlos

16:22:30 JEGAT Jordan

16:24:00 LIPOWITZ Florian

16:25:30 GALL Félix

16:27:00 BERCKMOES Jenno

16:28:30 BUITRAGO Santiago

16:30:00 MARTIN GUYONNET Guillaume

16:32:00 BLACKMORE Joseph

16:34:00 HIRSCHI Marc

16:36:00 ROGLIC Primoz

16:38:00 PARET PEINTRE Aurélien

16:40:00 JOHANNESSEN Tobias

16:42:00 SKJELMOSE Mattias

16:44:00 EVENEPOEL Remco

16:46:00 ALMEIDA Joao

16:48:00 ONLEY Oscar

16:50:00 MAS Enric

16:52:00 VAUQUELIN Kévin

16:54:00 JORGENSON Matteo

16:56:00 VINGEGAARD Jonas

16:58:00 POGACAR Tadej

17:00:00 VAN DER POEL Mathieu

Favorieten

Het trio Pogacar/Vingegaard/Evenepoel zal, net als mannen als bijvoorbeeld Primoz Roglic, een zo goed mogelijke tijdrit willen rijden voor de strijd om de gele trui. Evenepoel lijkt ook de topfavoriet om de etappe op zijn naam te schrijven, zeker na het uitvallen van Filipo Ganna in de eerste rit.

i Etappe 5 van de Tour de France © Tour de France

Vanuit Nederlands perspectief kijken we natuurlijk naar Van der Poel. Hij gaat als allerlaatste van start in de tijdrit en weet dus welke tijd hij moet neerzetten om het geel te behouden. Dat zou een prestatie van formaat zijn. En msischien kan Thymen Arensman ook wel verrassen met een fraaie klasssering.

Dit is waarom Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar een fors nadeel hebben in tijdrit Tour de France De verschillen zijn klein bovenin het algemeen klassement van de Tour de France. Zo klein zelfs, dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar na vier etappes exact dezelfde tijd hebben. Dat belooft wat met de tijdrit van vandaag (woensdag) in het vooruitzicht. Van der Poel en Pogacar hebben daarin echter wel een nadeel, hieronder lees je waarom.

Pech voor Van der Poel en Pogacar

Overigens kampt Van der Poel in zijn gele trui wel met een nadeel. Die pakken zijn ontworpen door Tourorganisatie ASO en zijn dus niet volledig optimaal op maat gemaakt zoals de gewonnen tijdritpakken van de ploeg van Van der Poel. Ook kan de pasvorm anders zijn, net als de stof. Dat kan op 33 kilometer fietsen best een verschil maken in negatieve zin. Dat probleem heeft Tadej Pogacar in zijn bolletjestrui overigens ook, want ook dat wordt door de ASO aangeleverd. Een voordeeltje dus voor onder meer Vingegaard en Evenepoel.

