Tadej Pogacar liet vrijdag in de tijdrit nog maar eens zien met afstand de sterkste te zijn in deze Tour. Toch staan er nog zware ritten op het programma, waaronder de veertiende etappe over de iconische Tourmalet. Het is de zwaarste en laatste bergrit in de Pyreneeën. Kan Jonas Vingegaard voor een verrassing zorgen door Pogacar te verslaan of gunt de Sloveen de ritzege aan de vluchters? Volg het hieronder live.

De 182 kilometer lange etappe is aan het begin van de middag gestart in Pau en voert het peloton via vier zware beklimmingen naar de finish op de top van Superbagnères. Na een relatief vlakke aanloop wacht eerst de legendarische klim van buitencategorie: de Col du Tourmalet, ruim 19 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 procent. Daar stopt het klimgeweld niet, want daarna volgen de Col d’Aspin, de Col de Peyresourde en als afsluiter de pittige slotklim naar Superbagnères.

Remco Evenepoel stapt af

Al vroeg op de Tourmalet, de eerste serieuze beklimming van de dag, zakte Remco Evenepoel door de groep der favorieten. Een dag eerder stelde hij al teleur tijdens de tijdrit en ook in de twaalfde etappe had de Belgische wielerhoop het zwaar. Uiteindelijk besloot hij af te stappen op zo'n acht kilometer van de top.

Slaat Pogacar wéér toe?

Pogacar is met vier ritzeges en een ruime voorsprong van vier minuten op Vingegaard nog altijd de grote favoriet. Of de Sloveen zijn ploeg wil laten controleren voor de ritzege is allerminst zeker. Toch zal Vingegaard, die zich in de tijdrit knap herpakte, proberen het verschil te verkleinen. Voor Remco Evenepoel lijkt het vooral zaak om schade te beperken en zich voor te bereiden op de slotweek.

De Belg moest donderdag al vroeg lossen, maar wist toen nog relatief veel tijdverlies te beperken. In de tijdrit was er echter weinig terug te zien van zijn bekende kwaliteiten, want hij verloor op vrijwel al zijn concurrenten veel tijd. Daarnaast zijn er sterke klimmers als Primoz Roglic en Florian Lipowitz die mogelijk een rol van betekenis kunnen spelen in de strijd om het podium.

Is Mathieu van der Poel hersteld van toetakeling?

Mathieu van der Poel kon het donderdag gelukkig rustig aan doen in de tijdrit. Een dag eerder kreeg de Nederlander in het laatste deel van de rit een flinke steek van een insect vlak boven zijn oog, waardoor hij met een opvallende zwelling finishte. Gelukkig leek hij verder geen hinder te vinden aan de steek tijdens het fietsen.

Van der Poel is nog altijd op jacht op de groene trui, die Jonathan Milan om zijn schouders heeft. Toch is achterstand al vrij groot en dus moet de kopman van Alpecin-Deceuninck vandaag in de aanval voor de tussensprint. Hoe dan ook moet Van der Poel rekening houden met Pogacar, die ook in dit klassement een grote kanshebber is. Naast Van der Poel zijn de ogen in deze bergrit gericht op Thymen Arensman. De klimmer van INEOS Grenadiers werd al tweede deze Tour en mikt nu op een ritzege vanuit de aanval.

