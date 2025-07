De 160 overgebleven renners zijn begonnen aan de laatste 132,3 kilometer van de Tour de France. Als er geen gekke dingen gebeuren dan is Tadej Pogacar zondagavond zeker van zijn gele- en bollentrui, is Jonathan Milan de winnaar van het groen en Florian Lipowitz van de witte jongerentrui. Maar zij moeten met het peloton nog wel de slotrit naar de Champs-Élysées zien te overleven, al ziet die er dit jaar totaal anders uit. Volg de etappe live via dit artikel.

De renners begonnen zondagmiddag laat in Mantes-la-Jolie aan hun tocht naar Parijs. Daar volgen meerdere rondjes langs de trekpleisters van de Franse hoofdstad. Maar waar dat normaal eindigde in een massasprint, kan dat zondag allemaal anders zijn. Dat komt omdat de Tourorganisatie drie keer de Côte de la Butte Montmartre (1,1 km à 5,9%) in het parkoers heeft geduwd.

Geen traditionele rit naar Champs-Elysées

Die befaamde heuvel kwam voor in de olympische wegrit van 2024 en dat vond de Tourorganisatie wel gaaf. Zij wilden dat ook en hadden slecht nieuws voor de pure sprinters. De laatste passage ligt op zo'n 6 kilometer van de streep, waardoor zij kansloos lijken en avonturiers hun slag kunnen slaan. Denk aan Wout van Aert. Of Kaden Groves, de ritwinnaar van zaterdag.

Van Aert hoopt vooral dat geletruidrager Tadej Pogacar, die ook zeker niet kansloos is, zich koest houdt. "Ik hoop dat Pogacar zich niet mengt – al is dat uit persoonlijke redenen. Om eerlijk te zijn ziet hij er niet heel gemotiveerd meer uit. Al zal veel van het weer afhangen." Pogacar heeft wel de unieke kans om in de gele trui als eerste over de streep te komen in Parijs. Dat lukte eerder alleen Bernard Hinault in 1979 en 1982.

i De laatste etappe, rit 21, van de Tour de France © Tour de France

Beslissingen zijn al gevallen

Ondanks de veranderde slotrit zal er waarschijnlijk niets meer veranderen in de klassementen van de Tour. Die werden vrijdag al beslist tijdens de laatste bergrit van de Tour. Zaterdag volgde nog een regenachtige etappe, waarbij de nodige mensen vielen. Ivan Romeo was er van iedereen het ergst aan toe, hij zal flink afzien in de champagnetocht door Parijs.

Start en finish

De finish op de Champs-Élysées wordt rond 19.26 uur verwacht.

