Tadej Pogacar verpulverde donderdag de concurrentie in de Tour de France en een dag later kan hij alweer een nieuwe tik uitdelen aan Jonas Vingegaard en co. De dertiende etappe is namelijk een klimtijdrit van 10,9 kilometer naar Peyragudes en deze dag zal al heel lang rood omcirkeld staan in de agenda's van de klassementsmannen. Volg het hieronder live.

Pogacar reed het hele peloton donderdag op een hoopje tijdens de eerste aankomst bergop van deze Tour de France. De drievoudig winnaar fietste de loodzware slotklim Hautacam op alsof hij een brommer had ingeslikt en richtte daarmee gigantische schade aan bij zijn concurrenten.

De Sloveense wereldkampioen heeft in het algemeen klassement al een voorsprong van 3 minuten en 31 seconden op Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel staat zelfs al op 4 minuten en 45 seconden. De Sloveen is dus duidelijk in topvorm en de kans is dan ook groot dat zijn voorsprong na vrijdag alleen maar groter zal zijn.

Live etappe 13 (inclusief starttijden)

Volg hieronder etappe 13 van de Tour de France:

Starttijden:

13.10.00 uur: Mattéo Vercher (TotalEnergies)

13.12.00 uur: Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché-Wanty)

13.25.00 uur: Mick van Dijke (Red Bull-BORA-hansgrohe)

13.28.00 uur: Tim Naberman (Team Picnic PostNL)

13.40.00 uur: Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

13.46.00 uur: Elmar Reinders (Team Jayco AlUla)

13.54.00 uur: Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe)

14.42.00 uur: Mike Teunissen (Astana)

15.22.30 uur: Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike)

15.36.00 uur: Frank van den Broek (Team Picnic PostNL)

15.54.00 uur: Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step)

16.01.30 uur: Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

16.27.00 uur: Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)



16.47.00 uur: Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)

16.49.00 uur: Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale)

16.51.00 uur: Tobias Johannessen (Uno-X Mobility)

16.53.00 uur: Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe)

16.55.00 uur: Oscar Onley (Team Picnic PostNL)

16.57.00 uur: Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels)

16.59.00 uur: Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe)

17.01.00 uur: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

17.03.00 uur: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

17.05.00 uur: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Klimtijdrit

Hoewel er geen normale etappe op de rol staat, zullen de renners namelijk flink aan de bak moeten in de klimtijdrit van 10,9 kilometer. De start is in het dal in Loudenville en de finish is bij de landingsbaan van het vliegveld bovenop de Peyragudes. De eerste drie kilometer is het nog relatief vlak, maar daarna wordt het alleen maar steiler en steiler.

De klim is acht kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9%. Dat lijkt nog mee te vallen, maar er zijn in de laatste paar kilometers zelfs stukken waar het stijgingsprecentage liefst 16% is. Het lijkt dus een strijd tussen de klassementsrenners te gaan worden. Evenepoel won de eerdere tijdrit in deze Tour, maar die was voornamelijk vlak.

Goede herinneringen Pogacar

Pogacar zal met veel vertrouwen aan de start staan, want aan de Peyragudes bewaart hij goede herinneringen. De laatste keer dat de Tour die berg aandeed, was in 2022 en toen pakte Pogacar de zege door in een sprintje af te rekenen met Vingegaard. De Deen lachte uiteindelijk wel het laatst, want hij won dat jaar de Tour.

Als Pogacar en Vingegaard deze keer nagenoeg tegelijkertijd over de streep komen dan zou dat geweldig nieuws zijn voor de Sloveen. Hij begint namelijk twee minuten later aan zijn tijdrit dan de Deense renner van Visma | Lease a Bike.

Fietswissel of niet?

Het is de grote vraag met wat voor fiets de renners gaan starten: een speciale tijdritfiets of een normale fiets. Aangezien de vlakke aanloop slechts drie kilometer is, bestaat er een grote kans dat de meeste renners op hun normale fiets starten en daarmee ook naar de finish rijden.

Starten op een tijdritfiets kan in het begin een voordeel opleveren, maar het wisselen van fiets kost natuurlijk ook tijd. Renners kunnen natuurlijk ook op een tijdritfiets omhoog rijden, maar het is de vraag of dat wel de beste keuze is.

Start en finish etappe 13

De Fransman Matteo Vercher staat onderaan in het algemeen klassement en mag daarom om 13.10 uur als eerste aan de bak. Klassementsleider Tadej Pogacar is om 17.05 uur de laatste renner die van het startpodium weg zal rijden. De organisatie verwacht dat hij er zo'n 26 minuten over gaat doen en rond 17.31 uur over de streep komt.

i Etappe 13 van de Tour de France © Tour de France

