De Tour de France staat op het punt van beginnen. De eerste etappe begint en eindigt zaterdag in het Noord-Franse Lille. De kans is groot dat het eindigt in een sprint. Dylan Groenewegen is de belangrijkste troef voor Nederland. Is hij kansrijk? Voor de winnaar van etappe 1 ligt een belangrijke prijs klaar: de gele trui.

Voor het eerst sinds 2021 begint de Tour weer in Frankrijk. In Lille vindt de start en finish plaats. Wie naar het profiel van de etappe kijkt, weet dat het heel raar moet lopen als er géén sprinter de ritzege en de eerste gele trui pakt. De drie kleine klimmetjes zijn voor de sprinters goed te doen en dus liggen er kansen voor onder anderen Dylan Groenewegen.

i Etappe 1 van de Tour de France © Tour de France

Geduchte concurrenten

De Nederlandse topsprinter heeft de geduchte concurrenten met onder anderen Jasper Philipsen, Tim Merlier, Biniam Girmay, Wout van Aert en Jonathan Milan. Dat er ook een renner kan verrassen, weet Romain Bardet maar al te goed. De Fransman, die enkele weken geleden stopte met wielrennen, won vorig jaar dankzij een ontsnapping de eerste rit en pakte het geel. In gesprek met Sportnieuws.nl dicht hij Groenewegen wel degelijk kansen toe.

Tour de France 2025 | Lees hier alles over de 21 etappes die de wielrenners moeten afleggen De Tour de France begint zaterdag 5 juli in het Franse Lille. Tot en met de finish op zondag 27 juli in Parijs is de hele wielerwereld in de ban van de grootste wedstrijd van het jaar. In dit artikel vind je alles over de 21 etappes die op het programma staan, met daarbij ook veel kansen voor de Nederlandse toprenners.

"De eerste etappe met het geel in het vooruitzicht, dat is altijd iets speciaals", zo weet de Fransman. "We weten allemaal hoe het kan gaan in een sprint. Je moet snel zijn, maar ook de ruimte hebben en een goed treintje hebben dat je in de juiste positie kan brengen." Dat het meteen sprinten wordt in de eerste etappe, maakt het volgens hem niet makkelijker voor de topfavorieten. "Iedereen gelooft in zijn kansen op de eerste dag, dus het wordt vast een open sprint."

'Groenewegen moet je nooit uitvlakken'

En dus denkt Bardet dat de 32-jarige Groenewegen kansrijk is. De Nederlander won al zes etappes in de Tour en is dus bijzonder ervaren. "Iemand als Groenewegen moet je nooit uitvlakken. Hij weet hoe het is om in de Tour te winnen en heeft een sterke ploeg. Maar ik weet zeker dat elke sprinter ter wereld zijn blik heeft gericht op deze rit. Het kan voor velen kans zijn om je leven te veranderen."

Gebroken traditie in Tour de France doet pijn bij Dylan Groenewegen: 'Ik vind het echt zonde' De Tour de France en een sprintfinish op de iconische Parijse straat Champs-Elysées gaan hand in hand, maar dit jaar niet. De organisatie koos ervoor om de traditionele laatste etappe dusdanig aan te passen, dat de klassementsmannen nog op moeten passen en de sprinters 'hun dag' niet zomaar cadeau krijgen. De Nederlandse topsprinter Dylan Groenewegen baalt er als een stekker van.

Dylan Groenewegen vol vertrouwen

En Groenewegen zelf? Die kijkt al maanden uit naar de openingsrit van de Tour de France. In gesprek met Sportnieuws.nl blikte hij vlak voor de Tour enthousiast vooruit. Het hele interview check je hieronder.

Dylan Groenewegen vol vertrouwen richting Tour de France: 'Daar hoort dan ook de gele trui bij' Dylan Groenewegen weet wat het is om een etappe in de Tour de France te winnen. De Nederlands kampioen sprint won al zes etappes in de grootste wielerronde ter wereld. Als het aan hem ligt komt er daar na 5 juli, dan start de Tour de France, weer een etappe bij. Voor hem zijn alle ogen gericht op de gele trui na de openingsetappe van de tour: 'Dat zou heel mooi zijn.'

De Tour de France wordt vanaf 5 juli elke dag live uitgezonden op Eurosport en streamingsdienst HBO Max.

Alles over Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.