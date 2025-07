De Alpen staan centraal in de slotdagen van de Tour de France. Geletruidrager Tadej Pogacar staat stevig aan kop, maar Jonas Vingegaard en Visma | Lease a Bike proberen hem aan het wankelen te krijgen in de loodzware bergetappes. Te beginnen met donderdag in de Koninginnenrit, waarin drie beklimmingen van de buitencategorie gepland staan. Volg de achttiende etappe, door velen de zwaarste rit in de Tour ooit genoemd, hieronder ive.

Er staan vandaag maar liefst 5450 hoogtemeters op de planning. Een nachtmerrie voor de sprinters, de Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike ziet ongetwijfeld kansen. Hoewel Vingegaard al meer dan vier minuten achter staat op Pogacar, wil de geel-zwarte brigade alsnog proberen de Tour de France te winnen. Volgens het schema is rond 17.12 uur de finish. Maar deze Tour kennende zullen de renners wel weer sneller fietsen dan het gemiddelde schema.

Drie enorme bergen

Op de Mont Ventoux werkte het masterplan bijna. Pogacar kwam snel alleen te zitten en kreeg aanval na aanval om zijn oren van Vingegaard. Met veel pijn en moeite hield Pogi vol. Maakt Visma donderdag vanaf de streep de koers hard, dan wacht Pogacar een lange dag. Voor het peloton wachten de Col du Glandon, Col de Madeleine en Col de la Loze. Er zijn ook veel punten voor het bergklassement te verdienen.

Slechte herinneringen Pogacar

Pogacar heeft slechte herinneringen aan de laatsgenoemde slotklim. In 2023 verloor hij de Tour de France definitief door veel tijd te verliezen ten koste van Vingegaard op de Col de la Loze. Ook in 2020 gaf hij tijd toe op, toen nog, Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. De klim is dus niet de meest favoriete van de Sloveen.

Groene trui moet bergen overleven

Heel even waren woensdag de sprinters weer aan zet in de Tour de France. In een regenachtige rit naar Valence kwam een groot deel van de wereldtoppers niet eens aan sprinten toe, door een massale valpartij onder de boog van de 1 kilometer. Groenetruidrager Jonathan Milan zal niet met al te veel plezier in het rittenboek kijken, hij moet nog twee loodzware etappes overleven.

