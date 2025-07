De wielerfans hebben er even op moeten wachten, maar donderdag staat eindelijk de eerste echte bergetappe van de Tour de France op het programma. De twaalfde etappe begint in Auch en na 180 kilometer fietsen ligt de finish op de legendarische Hautacam. Daar kunnen de topfavorieten Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel zich niet langer verstoppen. Volge het hieronder live.

We zijn inmiddels over de helft van de Tour en de verschillen in de top van het klassement zijn nog altijd heel klein, maar daar komt donderdag verandering in. De ogen zijn in de loodzware bergrit vooral gericht op Pogacar, Evenepoel en Vingegaard, de nummers 2, 3 en 4 van het klassement. De kans dat klassementsleider Ben Healy de gele trui in de namiddag op donderdag in bezig heeft lijkt klein.

Live etappe 12

Vanaf het eerste startsein was het demarreren geblazen. Uiteindelijk kwam er een groep van liefst 52 renners los, met daarbij in eerste instantie onder anderen Mathieu van der Poel. Een dag eerder reed hij ook al in de aanval en finishte hij als derde. Van de 23 teams zijn er 21 vertegenwoordigd in de kopgroep, alleen het Nederlandse Picnic PostNL en Uno-X Mobility niet. Van der Poel moest op ongeveer 57 kilometer van de streep lossen uit de kopgroep.

In de groep der favorieten nam Visma | Lease a Bike het heft in handen, waardoor de ene na de andere renner eraf druppelde:

De etappe begint nog rustig, want de eerste 122 kilometer zijn relatief vlak. Daarna barst het echter helemaal los. De renners moeten eerst over een klim de Col du Soulor (11,8 kilometer à 7,7%) en krijgen vervolgens ook nog een klim van tweede categorie voor de kiezen. In de laatste 13,6 kilometer zal het vervolgens helemaal losbarsten, want dan moeten de klassementsmannen laten zien wat ze waard zijn op de Hautacam en vooral in de slotkilometers wordt het heel steil.

Goede herinneringen Vingegaard

Vingegaard is van de drie topfavorieten het laagst geklasseerd, maar hij zal misschien wel met het beste gevoel naar de Hautacam gaan. De laatste keer dat de berg werd beklommen was in 2022 en toen deelde hij de definitieve tik uit aan Pogacar. Of eigenlijk deed Wout van Aert dat, want toen de Belg in de groene trui als een razende op kop reed, moest de Sloveense alleskunner passen. Het was de opmaat naar de eerste Tourzege van Vingegaard.

Als de Deen dit jaar zijn derde eindzege wil gaan boeken dan kan hij het goed gebruiken om tijd te pakken op Pogacar. De Sloveense titelverdediger staat tenslotte 1 minuut en 17 seconden voor op de Visma | Lease a Bike-renner. Pogacar ging in de etappe van woensdag wel onderuit en dus is het de vraag hoe fit hij een dag later aan de start staat.

Start en finish etappe 12

De twaalfde etappe van Auch naar Hautacam begint om 13.25 uur en de verwachting is dat de renners tussen 17.30 uur en 18.00 uur zullen finishen op de slotklim.

i Etappe 12 van de Tour de France © Tour de France

