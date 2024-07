Mark Cavendish ontsnapt vlak voor historische zege aan drama in Tour de France: 'Daar heeft hij geluk gehad'

Het scheelde niet veel, of de historische zege van Mark Cavendish was in rook opgegaan. De sprinter won de vijfde etappe en boekte zo zijn 35ste overwinning in de Tour de France. Wat veel kijkers niet zagen, was dat het bijna fout ging met zijn ketting.

Die was er namelijk al afgevlogen voordat Cavendish over de finish kwam. Als dat wat eerder was gebeurd, dan was Cavendish compleet stilgevallen en was Jasper Philipsen waarschijnlijk met de zege aan de haal gegaan.

Geluk gehad

Tijdens De Avondetappe analyseerden ze ook het frappante beeld. "Hij stopt met trappen, dus zijn been komt een klein beetje terug", vertelt Adrie van der Poel. "Dan gaat ineens alle spanning van de ketting af. Dan kan -ie er naast gaan." Tom Dumoulin kijkt met ongeloof naar de beelden. "Daar heeft hij geluk mee gehad."

Dat had Cavendish inderdaad. Cav boekte zijn 35ste Tour de France-zege. "Hij was met afstand de beste", zag Dumoulin. De oud-renner was diep onder de indruk: "Hij doet het echt magistraal. Hij zal helemaal alleen in de laatste kilometer en doet alles goed. Niet met een vervelend duwtje, zoals we kennen uit het verleden. Schitterend hoe hij vandaag wint."

Niet gevaarlijk

Overigens is het niet zo dat een haperende ketting per se gevaarlijk is op de fiets. Volgens een expert was de kans klein dat Cavendish zou vallen als zijn ketting er af is. "Zolang hij gaat zitten of rechtopstaat om de zege te vieren, dan is er niks aan de hand", zo vertelde Dov Tate aan Cycling Weekly. "Alleen als er echt getrapt moet worden, dan kan dat voor problemen zorgen."

