Hij was tientallen jaren hét gezicht van NOS Sport: Mart Smeets. De inmidels 78-jarige journalist is onlosmakelijk verbonden met de zender, onder meer door zijn vele jaren in de Tour de France. Hij was ook de eerste presentator van het inmiddels bekende programma 'De Avondetappe'. Aan dat programma hield Smeets wel een zure nasmaak over, door een incident waar hij jaren later over uit de school klapte.

Het journalistieke icoon presenteerde het programma vanaf het begin in 2003 tot en met 2014. Na een alternatief in 2015 ging De Avondetappe door in 2016, maar dan met Dione de Graaff als presentatrice. Smeets ging in die periode met pensioen. Dat hij niet meer verbonden was met het programma vond hij prima, maar toch vond het in dat jaar een incident plaats tussen hem en iemand die bij de uitzendingen betrokken was.

In het boek Nabeschouwing, dat Smeets samen met Kees Jansma maakte, vertelt hij hoe hij met zijn vrouw Karen Mulder in Italië is ten tijde van de Tour de France. "Karen en ik waren met vakantie in Turijn uitgekomen, een dag voor de vijftigste verjaardag van Herbert Dijkstra (een NOS-collega, red.), die met de Tour in Zuid-Frankrijk was gearriveerd. We vonden het een heel leuk idee hem een heel speciale fles wijn te brengen en we waren toch redelijk in de buurt." Dijkstra kon het gebaar waarderen en ook andere oude bekenden zoals Maarten Ducrot, jarenlang samen met Dijkstra commentator bij de Tour, schoof aan om bij te praten.

Mart Smeets is niet welkom

Maar niet iedere oud-collega zat op Smeets te wachten. "Die late middag kreeg Karen een berichtje op haar telefoon van een van de crewleden van NOS met de mededeling dat wij eigenlijk niet welkom waren op de uitzendplek van die avond. Want dat zou heel verwarrend en negatief werken voor Dione de Graaff, de nieuwe presentatrice van De Avondetappe." Naderhand bleek de toenmalige NOS-baas dat zo te hebben gezegd. "Hij durfde dat ons blijkbaar niet zelf te vertellen en gebruikte daardoor dus een ander."

'Hoofdman mag zich schamen'

Smeets, die zijn conclusies trok uit het bericht, liet De Avondetappe dus links liggen. Jaren later besloot hij in het boek toch uit te halen naar het kopstuk dat achter het bericht zat. "Ik zal de naam van de nieuwe hoofdman van het programma niet noemen, hij mag zich in zijn eentje nog jaren gaan zitten schamen."

Smeets en zijn vrouw kregen jarenlang van alles mee rondom het programma, omdat veel 'originele' collega's de nodige roddels deelde. "Daar had ik niet om gevraagd, het gebeurde gewoon", stelt Smeets. "Niet op mijn telefoon, maar op die van mijn vrouw. Ja, we waren beiden verbaasd en eigenlijk teleurgesteld. Na al die jaren De Avondetappe te hebben gedaan, komt er een bijna onwetende nieuweling, een eikel, die laat uitvaardigen dat wij niet welkom zijn om de crew even gedag te zeggen."

Nooit meer naar De Avondetappe

Voor de nestor van de sportjouranlistiek was de boodschap helder: dan hoeft het ook niet meer. "Ik had na die dag een flink aantal jaren nooit meer een millimeter behoefte gevoeld er in Frankrijk of eventueel dichter bij huis langs te gaan. Nooit meer. Ook niet in 2022, toen de NOS in de buurt van Alkmaar was neergestreken, tussen Denemarken en Frankrijk in. Karen is er solo naartoe gereden en heeft alle bekenden omhelsd en gegroet."

