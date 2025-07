Mathieu van der Poel drukt vooralsnog zijn stempel op de Tour de France. De Nederlandse topwielrenner boekte al een ritzege, bezette ook de andere podiumplekken en reed meerdere dagen in de gele trui. Dat levert hem een aardig zakcentje op qua prijzengeld.

De prijzenpot van de Tour de France 2025 ligt op ruim 2,5 miljoen euro. Dit geld kunnen renners op allerlei manieren verdienen: door een etappe te winnen, een goed algemeen klassement te rijden of punten te pakken in de tussensprints om de groene- of bolletjestrui.

Prijzengeld Van der Poel in Tour de France

Van der Poel boerde goed tot nu toe na elf etappes. De teller staat op 24.770 euro. Het grootste deel daarvan kwam door Van der Poels zege in de tweede etappe. Een ritzege levert namelijk 11.000 euro op. Met een tweede, derde én achtste plek verdiende de Nederlander van Alpecin-Deceuninck ook nog aardig door andere resultaten in de Tour de France.

Ook pakte Van der Poel in totaal 2000 euro aan zijn vier dagen in de gele trui. De Nederlander deed daarnaast nog mee aan enkele tussensprints, waarvan hij er eentje zelfs won. Daardoor komt hij tot nu toe tot het volgende prijzengeld:

Prijzengeld

Inkomsten Prijzengeld Plek 1 (etappe 2) 11.000 euro Plek 2 (etappe 4) 5500 euro Plek 3 (etappe 11) 2800 euro Plek 8 (etappe 6) 670 euro Plek 18 (etappe 5) 300 euro Dagen in het geel (x 500 euro) 2000 euro Tussensprints 2500 euro Totaal: 24.770 euro

Grootverdiener Tadej Pogacar

Overigens staat Van der Poel op gepaste afstand van Pogacar in het klassement van het verdiende prijzengeld:

Van der Poel werd verkozen tot meest strijdlustigste renner van de eerste week. Daardoor maakt hij nog eens kans op een extra 20.000 euro, als de Tourorganisatie besluit hem tot meest strijdlustigste renner van de hele Ronde van Frankrijk te benoemen.

Totale prijzenpot Tour de France

Dat is nog niet alles, want er zijn nog meer manieren om geld te verdienen tijdens de Tour. In totaal is er dus ruim 2,5 miljoen euro te verdienen door de renners. Voor het volledige overzicht check je dit bericht van de Tour de France-organisatie.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.