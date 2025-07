De verschillen zijn klein bovenin het algemeen klassement van de Tour de France. Zo klein zelfs, dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar na vier etappes exact dezelfde tijd hebben. Dat belooft wat met de tijdrit van woensdag in het vooruitzicht. Van der Poel en Pogacar hebben daarin echter wel een nadeel.

Van der Poel is drager van de gele trui, ondanks dat hij dus in tijd gelijk staat met Pogacar. De Nederlander kende betere eindposities dan de Sloveense wereldtopper in de eerste vier etappes. Van der Poel komt tot een totaal van 54 (28, 1, 23 en 2), terwijl Pogacar bijna het dubbele heeft door een mindere derde etappe: 92 (18, 2, 71 en 1).

Nadeel voor truidragers

Wel is Pogacar de leider in het bolletjesklassement. Hij heeft dus net als Van der Poel een trui in handen, wat opvallend genoeg niet echt in hun voordeel spreekt bij een tijdrit. Die pakken worden immers ontworpen en afgeleverd door Tourorganisatie ASO, terwijl de renners normaal gesproken in een op maat gemaakt tijdritpak van start gaan. Die zijn namelijk zo aerodynamisch mogelijk ontworpen, met een nauwsluitende pasvorm die de luchtweerstand minimaliseert.

De pakken die Van der Poel en Pogacar zullen krijgen van de ASO zullen niet zo geoptimaliseerd zijn voor de extreme snelheden en lage posities die in tijdritten worden gebruikt. Bovendien zal de pasvorm anders zijn, evenals de stof. In tijdritten, waar elke miniseconde telt, kan dat allemaal een enorme impact hebben. Jonas Vingegaard (op acht seconden van de bovenste twee) en wereldkampioen tijdrijden Remco Evenepoel zullen tot in detail hun outfit en fiets klaar hebben voor de tijdrit.

Van der Poel gesleuteld aan zijn tijdrit

Met laatstgenoemde heeft Van der Poel nog een appeltje te schillen. Onlangs in de Dauphiné riep hij tegen Evenepoel dat hij in de tijdrit onder de minuut van de Belg kon blijven. Van der Poel verloor die 'weddenschap', maar voegde er meteen aan toe: "Misschien straks in de Tour nog eens doen."

Bij die tijdrit over 17,1 kilometer (in de Tour is-ie 33 km) werd Van der Poel knap zesde, niet ver achter Pogacar. Hij erkende aan zijn tijdritvorm te hebben gewerkt. "Ik heb vrij snel vooruitgang geboekt, maar dat zit natuurlijk ook weer een limiet aan", aldus Van der Poel, die in het algemeen klassement een voorsprong van 58 seconden heeft op Evenepoel.

