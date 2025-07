Mathieu van der Poel is zijn gele trui kwijt, maar dat betekent niet dat het uit is met de pret. In etappe zes lijkt hij opnieuw kansrijk voor een ritzege. De concurrentie zal net als in de voorbije dagen komen van mannen als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die mogelijk ook voor verschillen in het klassement zullen gaan.

Want de zesde etape van Bayeux naar Vire Normandie is niet bepaald makkelijk te noemen. Het is zelden vlak en er zitten genoeg pittige klimmetjes in om een flink deel van het peloton op achterstand te zetten. Dat zal zeker in de finale van de 201,5 kilometer lange etappe gebeuren, want het venijn zit in de staart.

i Etappe 6 van de Tour de France © Tour de France

De laatste kilometer is namelijk misschien de zwaarste van de hele etappe. In Vire Normandie wacht de renners een loeisteil klimmetje. De laatste honderden meters zijn gemiddeld meer dan 10%. Het lijkt dus ideaal voor iemand als Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard. Maar uiteraard is ook Mathieu van der Poel kansrijk. Hij klopte het duo in de tweede etappe in een sprint bergop en was ook in rit vier heel dicht bij. Toen eindigde hij achter Pogi als tweede.

Uiteraard zullen de klimmetjes ook voor tijdsverschillen zorgen in het klassement. Het is de vraag hoe goed iedereen de tijdrit van woensdag heeft verteerd. Vingegaard liep daar een flinke dreun op en verloor veel tijd op Pogacar en Remco Evenepoel. Kan hij zich herpakken? En zien we de verrassende nummer drie in het algemeen klassement, Kévin Vauquelin, weer van voren? We weten het rond 17.15 uur. Dan wordt de finish verwacht. De etappe start om 12.35 uur.

