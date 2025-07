De Tour de France begint pas aan de derde etappe, maar voor Mathieu van der Poel is de Ronde van Frankrijk al geslaagd. Hij won de tweede etappe en start in de gele trui, die hij overnam van zijn ploeggenoot Jasper Philipsen. In etappe drie kan Van der Poel weer een groot succes boeken.

Van der Poel won op indrukwekkende wijze de tweede rit door onder meer Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te kloppen. Een dag eerder was het ook voor Alpecin-Deceunicnk raak. Toen won Philipsen, met behulp van Van der Poel, de openingsrit. Voor die ploeg komen er in de derde rit opnieuw kansen.

Gaan we weer sprinten?

De etappe naar Duinkerke, een Frans stadje aan de grens bij België, is nagenoeg volledig vlak. Er zit slechts een kort klimmetje in, waardoor de kans zeer groot is dat er opnieuw gesprint gaat worden voor de zege.

Philipsen lijkt daar opnieuw een van de topfavorieten. Al zullen onder meer Tim Merlier, Jonathan Milan, Biniam Girmay en 'onze' Dylan Groenewegen op revanche azen. Van der Poel speelde in de eerste etappe nog een belangrijke rol in de sprinterstrein van Philipsen.

i Etappe 3 van de Tour de France © Tour de France

Extraatje voor Mathieu van der Poel

En voor Van der Poel kan het ook een mooie rit worden. Hij rijdt dus in het geel en het is nagenoeg zeker dat de trui niet van eigenaar wisselt. Daardoor strijkt Van der Poel ook nog wat extra prijzengeld op.

De etappe begint maandag iets na 13.10 uur. De verwachting is dat het peloton rond 17.30 uur gaat spurten om de etappezege.

