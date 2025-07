De Tour de France gaat na een welverdiende rustdag weer vrolijk verder. Terwijl iedereen reikhalzend uitkijkt naar de bergen, lijkt het vandaag nog in etappe 11 de beurt voor de sprinters mét extraatjes en avonturiers. De écht rappe sprinters zullen echter een topdag moeten hebben, want het kan zomaar een rit zijn waar Mathieu van der Poel snode plannen heeft.

Een hoop aanvallers zullen hun kans namelijk ruiken. De rit start en eindigt in Toulouse, maar in die 156 kilometer er tussenin wachten er een hoop hindernissen voor het peloton. De laatste tientallen kilometers bevatten de nodige listige klimmetjes, met op een paar kilometer van de streep een vreselijk pittige klim: de Côte du Pech David is 800 meter lang en gemiddeld liefst 12,4% steil. Dat zal voor veel sprinters te veel van het goede zijn.

i Etappe 11 van de Tour de France © Tour de France

Verrassende drager gele trui

Voor iemand als Mathieu van der Poel en Wout van Aert zal het ongetwijfeld als muziek in de oren klinken. Zij kunnen én goed sprinten en verteren een heuveltje op zijn tijd ook prima. En wat doen de klassementsmannen? Gaan zij met zoveel bergen in het verschiet ook hier aanvallen of houden Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard de kaarten tegen de borst? De markante Ben Healy zal het hopen, want hij wil dolgraag nog een dagje extra in de gele trui rijden.

Wie maken kans op de zege?

Van der Poel en Van Aert lijken dus kansrijk, maar ook veel andere renners zullen hun kans willen grijpen. Een Axel Laurance (INEOS Grenadiers) wil de ploeg van de hatelijke nul af halen. En mogelijk overtreffen sprinters als Jonathan Milan en Tim Merlier zichzelf en blijven ze in het peloton na al die klimmetjes. Als dat niet zo is, dan hoopt iemand als Biniam Girmay op een unieke kans. En wie weet kan Van der Poels ploeggenoot Kaden Groves wel verrassen.

De start van de etappe vindt om 13.15 plaats in Toulouse. Wielerfans kunnen gewoon in die stad in Zuid-Frankrijk blijven, want de finish is daar ook. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid rond de klok van 17.00 uur zijn.

