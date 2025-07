Met Mathieu van der Poel opnieuw in de gele trui gaat de Tour de France een nieuwe fase in. De eerste klappen in het algemeen klassement zijn uitgedeeld en de kans is groot dat er in de vijfde etappe met flinke tijdsverschillen gesmeten gaat worden.

Etappe vijf is namelijk een tijdrit van 33 meter, met start en finish in het Franse Caen. Van der Poel heeft het geel ternauwernood in handen, maar de kans is groot dat hij de gele trui moet overdragen aan een van zijn collega's. Onder meer Tadej Pogacar (0 seconden achterstand), Jonas Vingegaard en tijdritkampioen Remco Evenepoel (58 seconden) zitten hem op de hielen.

Waarschuwing Mathieu van der Poel tijdens Tour de France: topwielrenner moet 'heel riskante gok' vermijden Sinds zijn prachtige etappezege in de tweede rit, rijdt Mathieu van der Poel in de gele leiderstrui. In etappe vijf verdedigt hij de beroemde trui in de tijdrit. De Nederlandse topwielrenner zorgt daarmee voor de nodige Tour de France-koorts in ons land. Een enkeling roept op sociale media zelfs dat hij voor het algemeen klassement moet gaan. Daar heeft wielergrootheid Alberto Contador in gesprek met Sportnieuws.nl ook een duidelijke mening over.

Dat trio zal net als mannen als bijvoorbeeld Primoz Roglic een zo goed mogelijke tijdrit willen rijden voor de strijd om de gele trui. Evenepoel lijkt ook de topfavoriet om de etappe op zijn naam te schrijven, zeker na het uitvallen van Filipo Ganna in de eerste rit.

i Etappe 5 van de Tour de France © Tour de France

Vanuit Nederlands perspectief kijken we natuurlijk naar Van der Poel. Hij gaat als allerlaatste van start in de tijdrit en weet dus welke tijd hij moet neerzetten om het geel te behouden. Dat zou een prestatie van formaat zijn. En msischien kan Thymen Arensman ook wel verrassen met een fraaie klasssering.

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben fors nadeel in tijdrit Tour de France, concurrentie heeft geluk De verschillen zijn klein bovenin het algemeen klassement van de Tour de France. Zo klein zelfs, dat Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar na vier etappes exact dezelfde tijd hebben. Dat belooft wat met de tijdrit van woensdag in het vooruitzicht. Van der Poel en Pogacar hebben daarin echter wel een nadeel.

Pech voor Van der Poel en Pogacar

Overigens kampt Van der Poel in zijn gele trui wel met een nadeel. Die pakken zijn ontworpen door Tourorganisatie ASO en zijn dus niet volledig optimaal op maat gemaakt zoals de gewonnen tijdritpakken van de ploeg van Van der Poel. Ook kan de pasvorm anders zijn, net als de stof. Dat kan op 33 kilometer fietsen best een verschil maken in negatieve zin. Dat probleem heeft Tadej Pogacar in zijn bolletjestrui overigens ook, want ook dat wordt door de ASO aangeleverd. Een voordeeltje dus voor onder meer Vingegaard en Evenepoel.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.