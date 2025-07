Mathieu van der Poel veroverde donderdag de gele leiderstrui en in die iconische kleur wacht hem een bijzondere etappe. Rit zeven eindigt op de Mûr-de-Bretagne, de plek waar Van der Poel in 2021 zijn eerste Tour-etappe won en ook zijn eerste gele trui pakte. Schrijft hij daar vier jaar later opnieuw geschiedenis?

Na de loodzware rit waarin Van der Poel met één tel verschil weer 'in het geel kwam', kan hij opnieuw aan de bak in de zevende etappe. De sinds 2021 voor hem iconische Mûr-de-Bretagne wordt in de slotfase twee keer beklommen en daarmee gaan de gedachtes weer uit naar 2021. Toen demarreerde Van der Poel op beide passages. Uiteindelijk won hij geëmotioneerd de rit en greep hij ook toen de gele trui. Hij droeg de zege op aan zijn in 2019 overleden opa en wielerlegende Raymond Poulidor.

Zware concurrentie

De Nederlander hoopt uiteraard op een nieuwe overwinning. Dan zou hij de eerste Nederlander worden die ooit in het geel een etappe wint. Hij moet wel, zoals praktisch in elke lastige finale tot nog toe in de Tour, afrekenen met wereldtoppers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Zelf houdt Van der Poel er rekening mee dat hij na een dagje de gele trui weer verliest.

Zo laat begint de etappe

De start van de etappe staat voor 12.25 uur op het programma. Ergens tussen 16.30 en 17.00 uur zal de eerste renner op het pittige heuveltje arriveren. Dan weten we of Van der Poel zijn gele trui behoudt, de geschiedenis zich herhaalt en of er verschillen in het algemeen klassement worden gemaakt.

