De Tour de France is pas net begonnen, maar Mathieu van der Poel ruikt zijn eerste kans op een etappezege al. In rit twee lijkt hij een van de topfavorieten. Dit kun je verwachten van de listige etappe

Na het sprintersfeest in de eerste etappe lijkt het deze zondag net iets te lastig te worden voor de pure sprinters. De laatste kilometers zitten vol moeilijke, korte beklimmingen en daardoor ruiken mannen als Van der Poel, maar ook Wout van Aert en misschien wel Tadej Pogacar hun kansen.

i Etappe 2 van de Tour de France © Tour de France

De laatste kilometer van de etappe naar Boulogne-sur-Mer loopt ook nog eens vervelend omhoog, ideaal voor de zogeheten punchers. Het maakt het een kansrijke rit voor Van der Poel, die misschien wel mikt op de gele trui.

Ritzege voor Mathieu van der Poel?

Vlak voor de start van de Tour gaf Romain Bardet in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat Van der Poel een geweldige eerste week kan beleven. De Fransman, die vorig jaar de eerste etappe won, zag de Nederlander imponeren in Critérium du Dauphiné en verwacht veel van Matje. Een ritzege aan het begin van de Tour? "Ik denk misschien wel meer dan één rit, misschien wel twee of drie in de eerste week."

Mogelijk zien we de klassementsrenners ook in actie. De lastige klimmetjes zullen hoe dan ook voor wat verschillen in het peloton zorgen. Wie weet kan een explosieve Tadej Pogacar zijn concurrenten al wat secondes aansmeren. Een podiumplek tijdens de etappe neemt natuurlijk ook wat bonificatiesecondes op.

Wanneer begint de etappe?

De etappe begint rond 12.15 uur in Lauwin-Planque. 209 kilometer verderop ligt de eindstreep in Boulogne-sur-Mer. De winnaar van de tweede etappe wordt ergens tussen 17.20 en 17.50 verwacht.

