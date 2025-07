Oud-topwielrenner Michael Boogerd beleeft drukke tijden. Twee weken lang was hij als co-commentator te horen tijdens de Tour de France-etappes en hij zou de laatste week als analist naar Frankrijk afreizen voor de NOS. Boogerd werd dinsdag dus verwacht bij de Mont Ventoux, maar dat liep anders dan gepland.

Televisiekijkers zagen niet Boogerd, maar Roxane Knetemann verschijnen. Zij werd op het laatste moment ingeroepen om haar analyses te geven rondom de koers. Waarom Boogerd ontbrak, werd pas een dag later duidelijk.

Gehavende auto

De winnaar van twee Tour de France-etappes (1996 en 2002) blijkt namelijk in Frankrijk een auto-ongeluk te hebben gehad, zo verklapt hij in de podcast De Kopgroep. "Mijn auto is kapuut", aldus Boogerd. "De radiateur, waar de koelvloeistof in zit, is kapot. Dus ik had een kleine kop-staartbotsing. Het had niet veel om het lijf, maar mijn auto was wel redelijk gehavend."

Het ongeluk gebeurde in de ochtend toen hij onderweg was naar de Ventoux en Boogerd weet haarfijn uit te leggen hoe het mis ging. "Bij het optrekken bij een tolpoortje keek ik naar links of er een auto aan kwam. De auto voor me remde, keek ook naar die auto, en ik was net te laat met remmen." Gelukkig kwam Boogerd er zonder al te veel fysieke malheur vanaf.

Uren wachten op nieuw auto

Het vergde alleen bijzonder veel tijd op de Franse wegen. "Wel een hele dag bezig geweest om alles te regelen. Eer je een vervangauto hebt, ben je wel een paar uurtjes verder. Dus ik kwam om 18.00 uur in het hotel."

Eind goed al goed dus voor Boogerd. De oud-topwielrenner was de eerste weken van de Tour vooral samen met commentator Andries Lamain. Het commentaarduo van de NOS wordt voor de laatste paar dagen echter uit elkaar gehaald. Stef Clement, die juist wekenlang in Frankrijk was, neemt het plekje van Boogerd over op het commentatorsstoeltje.

