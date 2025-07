In de chaotische derde etappe van de Tour de France zijn verschillende gele kaarten uitgedeeld. De Tourorganisatie is vanaf dit jaar strenger dan ooit op wielrenners die valpartijen of andere gevaarlijke situaties veroorzaken. Eén Nederlander staat nu al op scherp.

Mathieu van der Poel heeft zijn gele trui in een chaotische derde etappe weten te houden. Zijn ploeggenoot Jasper Philipsen kwam hard ten val tijdens de tussensprint en ook in de eindfase van de koers doken verschillende renners naar het asfalt.

Gele kaarten

Vanaf dit jaar worden er 'gele kaarten' uitgedeeld. En de Tour is streng: ontvang je twee gele kaarten, moet je de koers verlaten én ontvang je een schorsing van zeven dagen. Nederlands kampioen Danny van Poppel was één van de vier renners die een gele kaart ontving.

De sprinter van Red Bull–Bora–Hansgrohe kwam als achtste over de finishlijn, maar werd achteraf teruggezet door de koersorganisatie. Hij zou - bewust of onbewust - een duwtje hebben gegeven. Het terugzetten in de stand tot daar aan toe, bij een tweede gele kaart moet Van Poppel de Tour verlaten.

Juichen voor je ploeggenoot die een etappe wint, kan ook een gele kaart opleveren. Naast Van Poppel is het opletten geblazen voor Bryan Coquard (Cofidis), Edward Theuns (Lidl-Trek) en Davide Ballerini (XDS Astana Team). Zij ontvingen in de derde etappe ook een gele kaart.

Eerdere gele kaart Van Poppel

Opvallend genoeg liep Van Poppel eerder dit seizoen ook al tegen een gele kaart aan. In januari blokkeerde hij in de massasprint van de Tour Down Under zijn concurrenten, waardoor een teamgenoot als eerste over de finishlijn kon sprinten.

Alleen als een renner twee gele kaarten ontvangt in dezelfde koers, wordt er een schorsing uitgedeeld. Weinig risico tijdens een eendaagse koers, maar tijdens de bijna 3 weken Tour de France moet je vooral niet twee keer de fout ingaan.

