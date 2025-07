Het scheelde woensdag tijdens de zeventiende etappe niks of de Tour de France was opgeschrikt door een groot drama op de finish. Een man sprong in de finale, gekleed in het wielershirtje van de ploeg AG2R Decathlon met fiets en al over de hekken en wilde naar de streep rijden terwijl de topsprinters achter hem zich aan het positioneren waren voor de finale. De politie greep net op tijd in.

Volgens diverse media wilde de man een minuut voordat Jonathan Milan in een chaotische sprint als eerste over de streep kwam, ook over de finishstraat rijden. In een volledige wieleroutfit zat hij ineens op de fiets tijdens de laatste meters. Iemand van de Tour-organisatie probeerde hem met zachte hand van het parkoers te dirigeren, maar dat mislukte.

Harde beuk

De politie zag het gebeuren en hield op de streep een stuk minder rekening met de gevoelens van de ongewenste bezoeker. Volgens diverse media werd de man met een harde beuk van zijn fiets gegooid en tegen het hek gewerkt. Daar voorkwamen collega's een grote ramp.

Groot drama op het nippertje voorkomen

Want achter het tafereel kwamen de sprinters op volle snelheid op de finish af. Als de man daar nog had gereden, waren groenetruidrager Milan en zijn concurrenten vol op 'm geklapt. Als de actie van de politie iets later was geweest, had de man én zijn fiets midden op de finishstraat gereden en waren de profrenners er overheen gedenderd.

Chaos door de regen

De finale van de zeventiende etappe was sowieso al chaotisch. Door de regen waren de laatste kilometers spekglad en dat leverde ook al een grote glij- en valpartij op. Daar waren veel sprinters bij betrokken, onder wie Tim Merlier en Biniam Girmay. De Eritreese renner kwam flink gehavend over de streep. Europees kampioen Merlier viel niet, maar werd wel opgehouden. Daardoor kon hij niet meedoen om de sprintzege.

Eerdere demonstrant

Wat het motief van de indringer was, is nog niet bekend. Tijdens de elfde etappe van de Ronde van Frankrijk rende er al een demonstrant het parkoers op. Hij verpestte de finale door in beeld te lopen met een anti-Israel-protest. De man werd toen door iemand tegen de hekken gewerkt voordat hij een renner iets aan kon doen.

