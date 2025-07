Het peloton is na tien intense dagen toe aan een rustdag in de Tour de France. Tijd dus om de balans op te maken, vooral op financieel gebied. Mathieu van der Poel verdiende veruit het meeste prijzengeld van alle Nederlanders, maar Tadej Pogacar is tot nu toe de alleenheerser.

In totaal heeft de organisatie van de Tour de France een prijzenpot van 2.577.732 euro opgesteld. Een groot deel daarvan gaat naar de winnaar van het algemeen klassement: een half miljoen euro. Momenteel draagt de Ier Ben Healy verrassend de gele trui, nadat Pogacar hem afstond in de tiende etappe. De verwachting is echter niet dat de renner van EF Education-EasyPost de leiderstrui draagt tot aan de laatste etappe in Parijs.

Mathieu van der Poel op verre afstand van Tadej Pogacar

Healy staat momenteel vierde als het gaat om prijzengeld. De Ier fietste 21.850 euro bij elkaar. Hij won de zesde etappe en eindigde in etappe 10 als derde. Net boven hem staat de Nederlander Mathieu van der Poel, die op een totaalbedrag van 21.970 euro staat. Dat had meer kunnen zijn, als hij in de negende etappe niet op 700 meter werd ingerekend door het aanstormende peloton. MvdP won een etappe, werd een keer tweede, reed meerdere dagen in het geel en pakte een tussensprint.

Sprinters Jonathan Milan (€30.300) en Tim Merlier (€23.000) staan op plek 2 en 3. De Italiaan van Lidl-Trek teert op een dagsucces, meerdere gewonnen tussensprints en de nodige dagen in de groene trui. Merlier daarentegen was twee keer de beste in de sprint. Maar zij kunnen allemaal niet tippen aan Tadej Pogacar, die met 40.450 euro fier aan kop gaat van dit klassement. Onder meer wee ritzeges, twee tweede plekken en meerdere dagen in het geel zorgden voor dat bedrag.

Prijzengeld Tour de France tot aan rustdag

Renner Team Bedrag (in euro's) 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates 40.450 2. Jonathan Milan Lidl-Trek 30.300 3. Tim Merlier Soudal Quick-Step 23.000 4. Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck 21.970 5. Ben Healy EF Education-EasyPost 21.850 6. Remco Evenepoel Soudal Quick-Step 15.220 7. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 15.040 8. Simon Yates Team Visma | Lease a Bike 12.330 9. Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 12.100 10. Biniam Girmay Intermaché-Wanty 8660 14. Thymen Arensman INEOS Grenadiers 6000

UAE aan kop bij de ploegen

Waar Visma | Lease a Bike na tien etappes de beste ploeg is in de Tour de France, zijn ze op financieel gebied pas het derde team. UAE Team Emirates en Alpecin-Deceuninck verdienden tot op heden het meeste. Voor Lotto is deze Ronde van Frankrijk nog geen vetpot: 4730 euro.

Team Prijzengeld (in euro's) 1. UAE Team Emirates 50.710 2. Alpecin-Deceuninck 42.000 3. Team Visma | Lease a Bike 40.540 4. Lidl-Trek 38.270 5. Soudal Quick-Step 38.220 6. EF Education-EasyPost 26.680 7. Uno-X Mobility 13.330 8. Bahrain-Victorious 11.360 9. Tudor 10.900 10. Arkéa-B&B Hotels 10.610 11. Team Picnic PostNL 10.250 12. Team TotalEnergies 9420 13. Decathlon AG2R La Mondiale Team 9160 14. Intermaché-Wanty 8660 15. INEOS Grenadiers 8490 16. Groupama-FDJ 7150 17. Team Jayco AlUla 6040 18. Movistar 5750 19. Israel-Premier Tech 5560 20. Red Bull-BORA-hansgrohe 5140 21. Cofidis 5070 22. XDS Astana Team 4920 23. Lotto 4730

