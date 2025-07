Lenny Martinez verstevigde in de koninginnenrit van de Tour de France meteen zijn leiding in het bergklassement, door op de Col de Glandon als eerste boven te komen. Maar de Fransman van Bahrain-Victorious ligt na zijn sprint bergop zwaar onder vuur. Er wordt zelfs gesproken over diskwalificatie.

Martinez is al dagen de leider in de strijd om de iconische bollentrui in de Ronde van Frankrijk en wilde in de rit donderdag met de meeste punten een grote slag slaan. Op de eerste van drie bergen met maximale opbrengst leek hij zijn droom te kunnen vergeten, toen hij achteraan de kopgroep bungelde waar ook nog eens zijn Nederlandse concurrent Thymen Arensman zat.

Thymen Arensman 'genaaid'

De nieuwe kopman van INEOS, die al een mooie bergetappe won, staat vlak achter Martinez in de stand van het bergklassement en wilde ook graag punten pakken op de Col de Glandon. Hij ging het sprintje aan, maar zag tot zijn teleurstelling dat Martinez over hem heen ging en de volle buit pakte. Maar: ging dat wel eerlijk? Uit beelden van Eurosport blijkt dat de Fransman 'vals' heeft gespeeld voor de sprint.

Plakbidonnetje

Hij pakte achteraan de kopgroep een bidon aan uit de ploegleiderswagen, maar hield die wel heel lang vast. Het zogeheten 'plakbidonnetje' is verboden in het wielrennen, maar Martinez lijkt er wel heel veel voordeel uit te halen. Hij kon door vast te blijven houden tientallen meters meeliften op de snelheid van de auto, zonder zelf te hoeven trappen.

🚴🇫🇷 | Lenny Martinez pakt de volle buit punten op de Glandon, met dank aan een plakbidon. Het moet nog blijken of hij deze punten mag behouden... 🫣🫣 #TourdeFrance



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/a0Xyw5YCqu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 24, 2025

'Diskwalificatie'

De energie die hij zodoende overhield, kon hij inzetten om Arensman te kloppen richting de top van de eerste col. Op sociale media wordt er schande gesproken van de actie en klinkt er veel weerzin. Zo rept wielerjournalist Thijs Zonneveld over diskwalificatie en kan zelfs Martinez' landgenoot Thibaut Pinot, oud-toprenner, de actie niet aanzien. Hij zet een kots-emoji bij de beelden.

Wat mij betreft gaat dit richting diskwalificeren. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 24, 2025

🤮 — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) July 24, 2025

'Dit gaat nergens meer over'

'Benieuwd of de jury in de Tour een Fransman in de bolletjestrui durft te bestraffen', schrijft Zonneveld. 'Dit gaat echt nergens meer over. Zeker als je het drie keer op rij doet. Wat mij betreft gaat dit richting diskwalificeren.' Vooralsnog grijpt de jury nog niet in.

