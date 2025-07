De Tour de France is alweer aanbeland bij de negende etappe. Wederom krijgen de sprinters de kans, dit keer de pure. Waar zaterdag de finish iets opliep, is het deze zondag helemaal vlak. Komt er nu wel een duel tussen de giganten Jonathan Milan en Tim Merlier?

Zaterdag spurtte de 24-jarige Milan naar zijn eerste Tourzege ooit. Mooier kon haast niet, gehuld in zijn groene trui. Die zit na de achtste etappe nog steviger om zijn schouders, omdat hij ook de tussensprint won. Merlier was nergens te bekennen in de massasprint, de Belg had zijn kruid verschoten zo'n 9 kilometer van de finish toen hij lek reed. Wout van Aert eindigde zo verrassend op het podium:

Etappe 9 Tour de France

Het overgebleven peloton gaat over 174,1 kilometer van Chinon naar Châteauroux. En het is bijna 'Nederlands-vlak', zo weinig hoogtemeters zijn er: 1400. Er zijn dan ook geen gecategoriseerde klimmetjes. Wel is op 24,2 kilometer na het startschot een tussensprint.

i Etappe 9 van de Tour de France © Tour de France

Het is dus weer een nieuwe dag voor de snelle mannen. Merlier heeft wat goed te maken, terwijl ook een Dylan Groenewegen zich een keer zou willen melden. Hij kwam nog niet in de buurt van een goede buurt van de overwinning (beste resultaat dertiende). Verder gelden Milan, Van Aert en Biniam Girmay als kanshebbers. Kaden Groves zal opnieuw hopen op een goede lead-out van Mathieu van der Poel, zaterdag werd hij daarmee derde.

Start en finish

Op deze waanzinnige sportzondag (eveneens finale Wimbledon) denkt de Tour de France mee. Ze beginnen namelijk om 13.10 uur en finishen rond 17.07 uur. Met het oog op de finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner (aanvangstijd 17.00 uur) een prima eindtijd.

