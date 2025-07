Op de eerste rustdag van de Tour de France had wielerploeg Visma | Lease a Bike een hele bijzondere gast: Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal kreeg een kijkje achter de schermen en mocht met de auto achter de renners aanrijden tijdens hun training. Koeman verbaasde zich tijdens dat ritje enorm over wat hij zag gebeuren.

Koeman schoof in de avond na zijn bezoek aan bij het NOS-programma De Avondetappe en kreeg van presentatrice Dione de Graaff de vraag wat hem was opgevallen. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. De Visma-renners, onder wie Tour-favoriet Jonas Vingegaard, reden hun trainingsritje namelijk samen met een aantal amateurfietsers.

De Oranje-bondscoach vond dat ongelooflijk, want volgens hem had dat ernstige gevolgen kunnen hebben: "Er gaat zoveel geld in om, ze doen zoveel aan voeding, fitheid en data. Zo'n mafkees rijdt als amateur Vingegaard tegen het wiel aan...dat kan, want ze gaan foto's maken."

Ongeloof bij Koeman

Hij snapt dan ook niet dat de ploeg niet ingreep toen de amateurrenners zich bij het groepje aansloten: "Ongelooflijk dat het kan en mag. Dat er geen bewaking bij is of dat er mensen van de ploeg zijn die ze daar weghouden. Ze fietsen wiel aan wiel door de stad heen."

Tafelgenoot Tom Dumoulin grijpt de kans aan om Koeman vast te waarschuwen voor de volgende interlandperiode: "Jij weet dit niet, maar ik kom ook meetrainen." De oud-renner is het overigens wel eens met Koeman en is van mening dat zijn voormalige ploeg dat beter had moeten managen. "Dit vind ik de charme voorbij en ik vind ook dat er beveiiliging bij hoort", vertelt de winnaar van de Giro d'Italia in 2017.

Strijd tussen Vingegaard en Pogacar

Gelukkig liep het uiteindelijk allemaal goed af voor Vingegaard en de andere renners. Zij kunnen woensdag dus gewoon van start gaan tijdens de elfde etappe van de Tour. Vingegaard staat op dit moment op de vierde plaats en heeft door een matige tijdrit in de eerste week al een achterstand van meer dan een minuut op zijn grote rivaal Tadej Pogacar.

