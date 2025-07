Tadej Pogacar zit licht gehavend op de fiets tijdens de koninginnenrit van de Tour de France. De geletruidrager kwam voor de start van de achttiende etappe naar Col de la Loze in een ongeluk terecht, waar de volgwagen van grote concurrent Visma | Lease a Bike 'schuld' aan had. Pogacar sprak na het ongeval met de media om uit te leggen wat er gebeurd was.

Terwijl de renners zich naar de start begaven donderdag, zat Pogacar toevallig achter de ploegleiderswagen van Visma | Lease a Bike, zijn grote concurrent. "We zaten lekker te cruisen, misschien iets te dicht erop, maar ineens ging het mis", zei Pogacar voor de start van de etappe.

'Ik was er niet klaar voor'

"De weg was helemaal vrij voor de auto, dus ik heb geen idee waarom hij ineens remde. Maar ik crashte vol op de auto van Visma. Ik heb mijn kin bezeerd, maar verder is alles goed", grapte de geletruidrager. "Ik weet niet of hij mijn remmen wilde checken, maar ik was er niet klaar voor."

'Alles is een beetje overdreven'

Op de vraag of hij oké is, antwoordde hij lachend dat het prima ging. Dat zal ook moeten, want de geletruidrager kan flink wat tegenstand verwachten van Visma-kopman Vingegaard. De Deen gaf aan dat hij alles wil riskeren om Pogi uit het geel te rijden. "Alles is denk ik een beetje overdreven, maar zijn tweede plek wil hij wel riskeren ja denk ik. Maar ik ben er klaar voor. Hij en zijn team gaan de koers hard maken."

"He brake checked me"



Steekspel om het geel

Pogacar heeft een voorsprong van ruim vier minuten op nummer twee Vingegaard en sloeg de eerste aanval in de Alpen al af op dinsdag. Toen beklom het peloton de mythische berg Mont Ventoux en probeerde Vingegaard zijn concurrent kapot te rijden. Die pogingen eindigden vruchteloos en op de finish pakte de wereldkampioen zelfs twee seconden extra op de Deen van de Nederlandse ploeg.

