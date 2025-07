De Tour de France is pas een week oud en de echte bergen moeten nog komen, maar Tadej Pogacar maakt wederom veel indruk. De Sloveense titelverdediger won al twee ritten en draagt de gele trui. Zijn overmacht is imponerend om te zien, maar vanuit het Denemarken van Jonas Vingegaard klinken ook geluiden die een stuk wantrouwender zijn.

Pogacar greep in de zevende etappe van de Tour in de etappe naar Mûr-de-Bretagne weer de macht. Hij heroverde de gele trui op Mathieu van der Poel en boekte zijn tweede ritzege, nadat hij eerder al rit vier op zijn naam schreef. Ook werd hij al tweemaal tweede in een etappe. In de strijd om het geel heeft hij op Remco Evenepoel een voosprong van 54 seconden. De rest volgt op meer dan een minuut. Jonas Vingegaard (vierde, op 1.17) is een van hen.

Vooralsnog lijkt Pogacar dus goed op weg om voor de vierde keer de Tour te winnen. Eerder dit jaar imponeerde de man die vorig jaar wereldkampioen werd ook met winst in de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en een uitstekende Parijs-Roubaix, waar hij tweede werd achter Van der Poel.

Dopingtwijfels uit Denemarken

Hij lijkt elk jaar beter te worden en hoewel het al lang geleden is dat een wielrenner betrapt werd op doping, zijn geruchten over verboden middelen nooit echt ver weg. Het Deense medium BT, uit het land van Vingegaard, polste bij dopingonderzoeker Vest Christiansen hoe hij kijkt naar de prestaties van Pogacar. De onderzoeker aan de Universiteit van Aarhus heeft zijn sterke twijfels en spreekt deze hardop uit.

'Verbazingwekkend

"Wat Pogacar sinds 2023 gedaan heeft is bizar", vindt hij. Daarmee doelt hij vooral op de verbeteringen die hij in korte tijd heeft doorgevierd. Christiansen kan het bijna niet geloven. "Het is te verklaren dat topatleten 1, 2 of misschien wel 3 procent beter kunnen worden. Maar het lijkt dat Pogacar 7, 8, 9 of zelfs 10% verbeterd is. Dat is verbazingwekkend, op zijn zachts gezegd", zo stelt de onderzoeker.

Vervolgens doet hij nog uitspraak waarmee hij lijkt te hinten dat hij Pogacar en de wielerwereld nog niet helemaal vertrouwt. "Dat je geen doping ziet, betekent niet dat het er niet is."

Weinig renners betrapt

Er wordt harder gefietst dan in het beruchte dopingtijdperk. Toch zijn er geen renners die de laatste jaren betrapt worden op bijvoorbeeld EPO of bloeddoping. De Deense onderzoeker heeft, hoewel hij zijn twijfels heeft, wel een idee hoe dat kan. "Als we denken dat het peloton nu 'schoon' is, dan moeten we erop vertrouwen dat het door het materiaal, de voeding en de training komt." Vlak voor de Tour kwam er een Duitse documentaire uit waarin een anonieme renner claimt dat er nog steeds verboden middelen worden gebruikt in het wielrennen.

Alles over Tour de France 2025

