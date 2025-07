Bryan Coquard heeft de pech van zijn ploeg Cofidis nog maar eens naar een ander niveau gebracht in de Tour de France. De Franse sprinter brak zijn vinger bij het ophalen van een tas met voeding. President Emmanuel Macron koos vervolgens nogal slechte woorden om Coquard succes te wensen.

Het was in de etappe van donderdag dat Coquard geblesseerd raakte. De Franse sprinter zat vooraan mee in de koers toen hij op negentig kilometer van de finish een tas met eten aan wilde pakken. Dat lukte, maar Coquard bezeerde met die actie zijn vinger. De vinger bleek gebroken en daarom kon de sprinter hem niet meer gebruiken om bijvoorbeeld zijn stuur te bedienen.

"Toen ik die tas aanpakte had ik gelijk veel pijn. Toen keek ik naar mijn vinger en zag dat hij niet recht stond", vertelt Coquard tegenover de Franse media na de loodzware etappe. "De dokters konden ook niet gelijk zien wat er aan de hand was, dus ik besloot door te gaan. Ik weet niet of dat een geode keuze was, want het waren negentig hele lange kilometers naar de finish. Ik kon ook niet remmen met mijn rechterhand dus had ik maar een rem om te gebruiken tijdens de afdalingen." De etappe werd uiteindelijk gewonnen door een ontketende Tadej Pogacar.

#TDF2025 | 🏥 Bryan Coquard termine l’étape avec une suspicion de fracture !



❓ Le coureur Cofidis, qui doit se marier une semaine après la fin du Tour, n’est pas sûr de reprendre la route. pic.twitter.com/DnkzCHG5Zf — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2025

Pech voor Cofidis

Coquard is de belangrijkste sprinter van Cofidis en dus betekent zijn blessure weer een vorm van pech voor de Franse ploeg. Het begon bij de start van de Tour, toen een deel van de fietsen werden gestolen uit het materiaalhok. Die fietsen werden gelukkig later weer terug gevonden. Vervolgens kreeg de ploeg en Coquard op social media bakken met kritiek toen de Franse sprinter in etappe 3 tegen Jasper Philipsen opbotste. Het zorgde voor een zware val en de Belg moest opgeven.

Emmanuel Macron

Bij de finish was ook de Franse president Emmanuel Macron aanwezig. Hij ontving de renners en maakte een praatje met sommige coureurs. Zo ook met Coquard. De sprinter legde zijn blessure uit en hij kreeg steun van Macron. Alleen niet op de manier zoals hij had gewild. "Het gaat goedkomen. Ik zal voor je duimen", zei Macron. De Franse president kwam er vervolgens achter dat die woordkeuze niet heel slim van hem was.

