De ploeg van topwielrenner Mathieu van der Poel is op een fantastische manier begonnen aan de Tour de France. Alpecin–Deceuninck pakte met Jasper Philipsen de eerste etappe (en het geel) en een dag later deed Van der Poel exact hetzelfde. Dat levert naast eeuwige roem, behoorlijk wat centen op.

De prijzenpot van de Tour de France 2025 ligt op ruim 2,5 miljoen euro. Dit geld kunnen renners op allerlei manieren verdienen: door een etappe te winnen, een goed algemeen klassement te rijden of punten te pakken in de tussensprints om de groene- of bolletjestrui.

Mathieu van der Poel blij verrast met fenomenale dubbelslag in Tour de France: 'Ik had niet een superdag' Mathieu van der Poel heeft zondag in de tweede etappe van de Tour de France voor een sensatie gezorgd. Ondanks dat hij zelf niet vond dat hij een topdag had, zette hij in een zenuwslopende sprint wereldkampioen Tadej Pogacar opzij en pakte hij zijn tweede etappezege ooit in de Tour. Tegelijkertijd betekent het dat de Nederlander de gele trui overneemt van ploeggenoot Jasper Philipsen.

Prijzengeld Van der Poel in de Tour

Het team van Van der Poel is alvast flink aan het cashen. Een etappezege levert je 11.000 euro op. Nadat Philipsen etappe één won, pakte de 30-jarige Nederlander de tweede etappe voor zijn ploeg, dus staat de teller op 22.000 euro. Daarnaast krijgen renners 500 euro per dag dat ze in de gele leiderstrui rijden. Van der Poel verdient dus minimaal 500 euro, terwijl geletruidrager Philipsen zondag 500 euro opstreek.

Daarnaast ontvangt de leider in het puntenklassement (om de groene sprinterstrui) 300 euro per dag. Dat blijft Philipsen, na dag twee van de Tour. Alpecin–Deceuninck zal de derde dag van de Tour beginnen met 23.600 euro op zak. Helaas voor Van der Poel wordt zijn prijzengeld niet direct aan hem uitbetaald. De meeste teams verdelen het prijzengeld over alle ploegleden, zodat ook wielrenners met een knechtenrol financieel gecompenseerd worden als een kopman succesvol is.

Mathieu van der Poel viert prachtige Tour de France-zege met geliefde Roxanne Bertels: innige kus voor de camera Mathieu van der Poel won zondag op prachtige wijze de tweede etappe van de Tour de France. De Nederlander versloeg in de eindsprint onder meer Tadej Pogacar en is daardoor ook de nieuwe drager van de gele trui. Meteen na de finish stond zijn geliefde Roxanne Bertels hem op te wachten en dat leverde schitterende beelden op.

Prijzengeld Tour de France

Dat is nog niet alles, want er zijn nog meer manieren om geld te verdienen tijdens de Tour. In totaal is er dus ruim 2,5 miljoen euro te verdienen door de renners. Voor het volledige overzicht check je dit bericht van de Tour de France-organisatie.

Dit is Mathieu van der Poel: eigenwijze alleskunner op de fiets die dankzij liefde voor mooie auto's vriendin Roxanne vond Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven, maar niemand kon de manier voorspellen waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren. Dit is Mathieu van der Poel, de 30-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos en het geel pakte op de Tour de France.

